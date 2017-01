OMICIDIO SHOCK/ Inghilterra, bambina di 7 anni sgozzata, arrestata una quindicenne

Un omicidio di cui al momento non si conoscono le cause e le motivazioni, ma orribile per la scelta della vittima, una bambina di soli 7 anni sgozzata con un coltello. E' successo a York nel Regno Unito. A rendere tutto ancor più atroce, il fatto che la mamma della piccola si era risposata solo alcuni giorni fa, immagini diffuse dai media inglesi mostrano la piccola fare la damigella alle nozze della madre, Katie Rough. Secondo le prime ricostruzioni la bambina sarebbe stata uccisa circa un'ora e mezza dopo essere uscita da scuola, le forze di polizia hanno ritrovato il corpo e la madre e il nuovo marito sono corsi immediatamente sulla scena, con al madre che urlava "lei l'ha uccisa" non si sa riferendosi a chi. Sta di fatto che la polizia ha arrestato una ragazzina di 15 anni trovata in possesso di un coltello, secondo alcuni testimoni lei e un'altra ragazza erano state viste aggirarsi nella zona. Cosa ci sia dietro questo efferato delitto è ancora presto per saperlo. Ovviamente tuttaq la comunità del paese è sotto shock, la bambina era conosciuta dagli abitanti del quartiere come una ragazzina sempre sorridente che amava giocare in giardino con i suoi amichetti.

