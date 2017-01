OBAMA vs TRUMP/ Chi è il nero e chi è il bianco?

"Ed io non so chi va e chi resta", scriveva famosamente Montale, con una profonda incertezza psicologica (e spirituale); ma che c'entra questo verso con il passaggio di potere che sta prendendo forma in questi giorni negli Stati Uniti quando noi lo sappiamo bene, chi è che va e chi è che resta? Dovremmo comunque sapere che una comparazione adeguata tra il discorso dell'uscente e quello del restante (o più precisamente, il subentrante) potrà essere compiuta, a rigore, soltanto alla fine del discorso inaugurale di Donald Trump, fra nove giorni, perché il discorso di addio alla nazione che abbiamo appena udito da Barack Obama ha una struttura retorica completamente diversa dalla conferenza stampa con cui Trump si è cimentato.

Eppure, al di là delle regole della retorica, si sono appena sovrapposte non tanto le parole (che contano quel che contano, come tutte le parole politiche) ma i modi di parlare (che è ciò che veramente importa) dei due uomini che ancora si considerano — sempre più illusoriamente — i più potenti al mondo.

Un minimo di confronto è inevitabile, e allora diciamolo subito: Obama è sempre stato eloquente, e Trump non lo sarà mai. Ma attenzione a non attribuire automaticamente un segno "più" all'eloquenza e un segno "meno" alla mancanza di essa. Obama è eloquente, vero, e l'ha provato anche in quest'ultimo discorso; solo che la sua eloquenza è un po' opaca, un po' ingessata, un po' ore rotundo: insomma, un po' troppo impostata. E non da oggi (il che sarebbe peraltro comprensibile, vista l'occasione cerimoniale del discorso). No: io ricordo ancora vividamente l'impalpabile ma percepibile atmosfera di lieve delusione che si diffuse nel campus di Columbia otto anni or sono quando, appollaiati dappertutto (sulle gradinate, sulle balaustre) guardavamo gli schermi televisivi giganti che trasmettevano da Washington il discorso inaugurale di Barack Obama. E quello, si badi, era un pubblico che non chiedeva di meglio che di entusiasmarsi. Ma già allora avevamo sentito che Obama si stava vestendo di una nuova spoglia, dopo gli ardenti discorsi con cui aveva strappato la vittoria a Hillary Clinton.

In breve: Obama stava diventando un "nero bianco", per prendere a prestito il titolo del fortunato saggio di Norman Mailer del 1957, The White Negro (allora, prima di Malcolm X, si diceva ancora "negro"). Solo che qui i termini dell'equazione di Mailer vanno rovesciati: quel focoso romanziere e saggista (forse il saggista americano più vicino allo stile provocatorio di Pasolini) parlava del supposto mutamento per cui gli hipsters (altro termine ormai storico) bianchi, in preda ad angoscia esistenziale e sotto l'influsso soprattutto della musica jazz, tendevano a identificarsi in un certo senso — sosteneva iperbolicamente Mailer — come "neri che in realtà sono bianchi".