DOSSIER TRUMP/ Le accuse dei nemici di Donald hanno già cambiato la sue scelte

La marcia di avvicinamento di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti continua ad assomigliare a un vero e proprio percorso di guerra, segnato dalle mine seminate dai suoi numerosi e irriducibili avversari nel tentativo di impedirne l'insediamento.

Si è cominciato con il fallito tentativo di convincere un numero sufficiente di grandi elettori a non votarlo, così da rinviare l'elezione al Congresso. Si è poi ipotizzata la possibile non convalida da parte del Congresso per l'asserita illegittima elezione di una parte del collegio elettorale. Anche questa ipotesi è andata in fumo e il vicepresidente uscente, Joe Biden, dopo aver certificato la validità dell'elezione di Trump, se ne è uscito con un "God save the Queen" che ha lasciato i commentatori molto perplessi.

Sono invece in continuo aumento gli attacchi a Trump sul "fronte russo". Alle accuse di essere stato aiutato dagli hacker del governo di Mosca, che rimangono ancora non sufficientemente suffragate da prove, si sono aggiunte quelle di aver avuto in campagna elettorale sovvenzioni da Mosca.

Le indagini sono in corso e una parte centrale è svolta da una commissione del Senato presieduta dal senatore repubblicano John McCain. Lo stesso McCain ha passato all'Fbi in dicembre un rapporto ricevuto da fonte ignota in cui si afferma che Trump è sotto ricatto da Mosca per sue avventure a sfondo sessuale durante una visita nel 2013. Alla base di queste rivelazioni sembrerebbe essere un ex agente dell'MI6 britannico e tutta la storia ha i contorni di un film di spionaggio.

Il tutto è ovviamente smentito sia dal Cremlino che da Trump, ma certi suoi comportamenti e dichiarazioni in campagna elettorale e alcune "opacità" nelle relazioni con la Russia di suoi stretti collaboratori non aiutano.

Come afferma Massimo Teodori nella sua intervista al sussidiario, si parla addirittura di legami con la mafia russa, un'accusa decisamente grave che è difficile credere sia venuta fuori all'improvviso. La candidatura di Trump è stata pesantemente ostacolata all'interno del suo stesso partito ed è strano che, anche da parte dei democratici, si sia parlato solo di un "tirapiedi" di Putin. Forse si era talmente convinti della vittoria di Hillary Clinton da lasciar perdere, ma ora le accuse sono molto più gravi ed è netta la sensazione che si tenda ad avviare una procedura di impeachment.

Un'ipotesi questa pericolosa non solo per gli Stati Uniti, perché un presidente americano che inizia il suo mandato sotto questa minaccia rende ancor più rischiosa una situazione internazionale estremamente critica come quella attuale.