CAOS SIRIA/ tutte le azioni di Obama (e Arabia Saudita) per boicottare la pace

I rappresentanti di Russia, Turchia e Iran il prossimo il 23 gennaio si riuniranno nella capitale del Kazakistan (Astana), per cercare di trovare un compromesso e dire la parola "fine" alla guerra siriana.

Tutti e tre i partecipanti sono gli organizzatori dei negoziati e garanti del rispetto della tregua, iniziata il 30 dicembre scorso. Il Kazakistan, il più stretto alleato della Russia, è membro dell'Unione eurasiatica e della Shanghai Cooperation Organization, cioè il progetto russo-cinese, che a poco a poco si sta trasformando in una alleanza pan-asiatica, con lo scopo di diminuire la dipendenza economica e finanziaria occidentale. Inoltre il Kazakistan è anche un paese musulmano, e quindi non c'è posto migliore per un negoziato di pace tra paesi prevalentemente musulmani.

Naturalmente, per arrivare a questo punto, il percorso è stato lungo ed è stato cruciale il cambiamento di atteggiamento della Turchia e dell'opposizione armata in relazione al conflitto siriano.

Esaminiamo dunque le principali posizioni. Il punto di vista della Turchia è stato chiarito nel corso di una conferenza stampa a Ryad tenuta dall'ambasciatore Yunus Demirer. L'intervento è stato ripreso dall'agenzia Anadolu e diffuso da varie fonti. Demirer, rispondendo ai giornalisti che incalzavano sull'ambiguità di Ankara riguardo alla Siria, ha detto che sebbene la Turchia apprezzi le azioni fatte dall'Arabia Saudita per risolvere i problemi nella regione, è altrettanto vero che "la guerra in Siria è diventata troppo lunga" ed a questo punto — ha aggiunto l'ambasciatore — "i dollari dei paesi arabi non possono ottenere alcun successo nella nostra guerra contro la Siria".

Demirer ha quindi spiegato che la Turchia con i suoi 911 chilometri di confine con la Siria è nella necessità di guardare gli interessi nazionali e la salvaguardia dal terrorismo. Di conseguenza, queste esigenze non permettono più di sostenere gli interessi regionali degli alleati. Inoltre, l'ambasciatore turco ha considerato che "ci sono interessi economici, sociali e culturali tra Turchia e Siria a cui Ankara non intende rinunciare, proseguendo nella guerra".

L'altra grande sorpresa è naturalmente l'atteggiamento costruttivo dell'opposizione armata. I segnali che provengono da questa direzione sono incoraggianti ed in questo senso sono già avvenuti numerosi colloqui tra i negoziatori russi e i rappresentanti dei ribelli. Degno di nota è l'ultimo di questi incontri avvenuto il 13 di gennaio a Mosca. La delegazione dell'opposizione armata è stata guidata dal rappresentante militare in capo di 35 gruppi ribelli, gen. Musafa Ahmad al-Shaykh, comandante supremo in capo del Consiglio militare dell'Esercito siriano libero (Esl), un ex ufficiale dell'esercito siriano. Nella conferenza stampa avvenuta a termine dell'incontro si rileva una sostanziale sintonia del gen. al-Shaykh con la posizione turca. Ma non solo: egli si è spinto addirittura ad auspicare una presenza russa in Siria perché "Mosca non è considerata un invasore". Da parte sua, Assad ha fatto sapere che accetterà ogni decisione, a patto "che sia in linea con la Costituzione siriana", altrimenti si dovrà ricorrere ad un referendum.