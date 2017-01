EUROPARLAMENTO/ Mauro: Tajani ci libera da troppa Europa

Europa sì, ma non troppa, né troppo poca. Lo ha detto ieri in conferenza stampa il neopresidente del parlamento europeo, Antonio Tajani, eletto con 351 voti contro i 282 avuti da Gianni Pittella. Tajani, tra i fondatori di Forza Italia, poi una carriera politica in Europa, sostituirà Martin Schulz. "Credo nell'Europa, ma abbiamo bisogno di cambiare" aveva detto Tajani nel suo discorso in aula prima del voto; un segnale d'allarme lanciato in giorni molto difficili per l'Unione, presa nel mezzo tra le bordate di Trump e la "hard Brexit" rivendicata esplicitamente dal premier britannico Theresa May. Mario Mauro, senatore di Gal, è stato vicepresidente del parlamento europeo nel 2014, prima di Gianni Pittella, e ha sostenuto la candidatura di Tajani. "La sua elezione — spiega Mauro al sussidiario — è un grande risultato per l'Italia e per l'Europa, un appuntamento che il nostro paese ha onorato con due ottime candidature…".

Però, senatore?

Il vero fatto politico di questa tornata elettorale è la rottura della grande coalizione in Europa. Riesce a recuperarmi quello che ha detto Pittella nel suo discorso?

"Non ci sarà più una grande coalizione, un'intesa privilegiata tra i grandi gruppi, perché c'è bisogno di chiarezza, di una visione limpida e civile, che è cosa diversa da instabilità e paralisi".

Ecco, apparentemente i socialisti rompono la grande coalizione per una ragione politica profonda, in realtà lo fanno per una questione di bottega che discende direttamente da un madornale errore di Matteo Renzi a inizio legislatura europea (nel 2014, ndr).

Si spieghi meglio.

La ragione dichiarata per far saltare l'accordo è rompere con l'Europa dell'austerità. Però l'accordo, siglato nero su bianco da popolari e socialisti a inizio legislatura, prevedeva per i socialisti la presidenza del Consiglio europeo. E quella poltrona aveva un candidato naturale in Enrico Letta.

Quindi?

Renzi, in spregio alle qualità dell'avversario, ha rinunciato a nome della famiglia socialista alla presidenza del Consiglio europeo volendo a tutti i costi per Federica Mogherini il posto di lady Pesc. Intanto la legislatura esordiva con la presidenza del Parlamento affidata ai socialisti perché proseguiva il mandato di Martin Schulz (2012-2017, ndr), ma era messo per iscritto nell'accordo tra popolari e socialisti che a metà legislatura un popolare avrebbe preso il posto di un socialista.

Così Renzi prima ha fatto perdere ai socialisti la presidenza del Consiglio europeo, poi ha rotto il patto con i popolari per ri-legittimare una candidatura socialista alla presidenza del Parlamento. I socialisti saranno arrabbiati con lui.

Sì, molto. Sono rammaricati perché le faide italiane del Pd oltre ad avere pesanti conseguenze per la legislatura in Italia le hanno anche in Europa.

Veniamo a Tajani. La sua elezione inciderà in qualche modo anche nel quadro italiano?