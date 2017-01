DALLA TURCHIA/ L'attentato a Istanbul? Non è un altro Bataclan

ATTENTATO A ISTANBUL. E' caccia all'uomo a Istanbul per cercare l'attentatore responsabile del massacro compiuto alle 23.30 del 31 dicembre nella discoteca Reina, situata sulla sponda europea del Bosforo. L'attacco ha causato 39 morti e 69 feriti. La polizia si sta orientando su piste legate allo stato islamico, anche se l'azione terroristica non è stata ancora rivendicata. Sui giornali italiani è subito scattato il paragone con il Bataclan, luogo-simbolo della vita parigina e teatro dell'attentato compiuto da un commando dell'Isis il 13 novembre 2015. Ma occorre essere prudenti, secondo Nihal Batdal, intellettuale turca già intervenuta sul sussidiario, che in questa intervista rovescia lo schema, muovendo accuse durissime: "Non credo che tramite questi gesti si voglia colpire Erdogan o destabilizzare il paese. Anzi, credo che si voglia stabilizzare il paese, secondo le regole di chi vuole vivere in una certa maniera".

Nihal Batdal, perché la Turchia è così sotto attacco?

Perché il paese non è in grado di riconoscere la gravità della situazione. L'attentato di ieri si poteva ampiamente prevedere, i suggerimenti di non festeggiare il capodanno hanno occupato un sacco di spazio nel discorso pubblico e su giornali e social media. Il Milli Gazete (Giornale Nazionale, ndr) il 31 dicembre diceva che era l'ultimo giorno per decidere. Il titolo era: "Non festeggiate!". Un ultimatum? Un suggerimento? Non si sa. Come questi ci sono tanti altri esempi.

Anche il governo aveva avvertito del pericolo?

La Direzione degli Affari religiosi (Diyanet Isleri Baskanligi) nel suo discorso di venerdì condannava pubblicamente le feste del capodanno, avendo di mira soprattutto alcol e gioco d'azzardo, dicendo che "non sono per un credente". Ovvio che nessuno ha detto di andare a sparare alla gente che festeggia, ma si capisce che mentalità si crea?

L'obiettivo sarebbe stato scelto perché tipicamente occidentale: è così? Questo cosa può significare?

E' giusto, il Reina è un locale di alta classe, quella classe sociale che non considera ancora il capodanno come il male che viene dall'occidente. Quindi si colpisce chi osa festeggiare il capodanno nonostante tutti i suggerimenti di non farlo.

Sui media italiani quanto L'attentato a Istanbul viene visto come il Bataclan della Turchia. E' una lettura corretta?

Non sono d'accordo. Il Bataclan è diventato un simbolo, ma bisogna sempre andare a vedere le dinamiche interne di ogni paese che viene colpito da attentati simili. Come ho detto, in Turchia la battaglia contro la popolazione più secolarizzata (Batdal dice "i secolari", ndr) sta diventando sempre più forte. Ma di chi è questa battaglia? Contro chi? Questa battaglia in Turchia viene alimentata, viene incitata con un linguaggio escludente: chi beve non è un buon credente, chi gioca d'azzardo non è un buon credente, e via dicendo.

Sono insinuazioni molto forti, la sua è un'accusa grave.