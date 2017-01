INSEDIAMENTO TRUMP/ L'addio al dannoso politically correct di Obama

Fortunatamente il tempo passa, spazzando tutto e tutti, facendo capire che nulla è eterno su questa terra. Vale per le cose e, soprattutto, le persone, ed è arrivato il giorno in cui anche l'osannato Presidente Usa Barack Hussein Obama termina il secondo e ultimo mandato politico. Un doppio mandato politico che è stato caratterizzato da una dote non rara nella storia dei Presidenti Usa, l'incapacità politica. Partito con il vento in poppa slogheggiando il vacuo "Yes, we can!" e cavalcando l'onda dell'ineluttabilità che ci fosse finalmente un Presidente che i politicamente corretti definirebbero in neo-lingua "di colore", vince largamente il primo mandato elettorale dimostrando già tutta la sua pochezza sia come politico (il vuoto totale di idee in politica estera), sia come uomo (definì la candidata repubblicana alla vicepresidenza "un maiale").

Ma tant'è, l'uomo che incarnava la retorica made in Usa aveva finalmente la sua agognata poltrona di Presidente, sulla quale neppure il tempo di sedersi che già doveva alzarsi per correre al cospetto dei reali di Svezia a ritirare il prestigioso premio Nobel per la Pace, nella totale interdizione del diretto interessato sulle motivazioni per aver ricevuto cotanto premio. A Obama tutto è dovuto, tutto riconosciuto, nella società dell'immagine lui è il personaggio giusto nel posto sbagliato, è alto, slanciato, sorriso ammiccante, tono di voce fermo e deciso, solo quello, ma tanto basta per conquistare consenso e voto politico. Mancavano solamente testimonianze circa il dono dell'ubiquità, la capacità di viaggiare nel tempo e nello spazio, le stigmate e le doti miracolistiche. E poi, vuoi mettere, con quella brava donna di Michelle, tutta ginnastica e verdura del proprio orto, così salutista, una vera sacra famiglia americana.

Terminati i fuochi d'artificio a gloria del nuovo vincitore, viene il momento anche per costui di misurarsi con la politica che conta, interna ed estera, e sono dolori, anzi umiliazioni! In politica interna avrebbe dovuto mettere il bavaglio agli stipendi dei super-manager della finanza di Wall Street, colpevoli della crisi economica che ha imperversato per anni nel mondo a partire dal 2008, ma nulla è stato ottenuto; così come avrebbe dovuto estendere l'assicurazione sanitaria pubblica e gratuita a sempre più larghe fette di popolazione americana, ma ha partorito una blanda riforma denominata "Obama Care"; mentre la ripresa economica americana risente pesantemente della solita massiccia iniezione di liquidità della Fed, prologo di future ulteriori crisi economiche. E sul fronte sociale, non è certo bastata la sua sola presenza di primo Presidente "di colore" per disinnescare e normalizzare le innumerevoli tensioni sociali e razziali presenti nella società americana.

In politica estera, alla luce del suo premio Nobel per la Pace, ci si sarebbe aspettato un forte disimpegno americano nei teatri di guerra, invece nulla. Anzi, la base di Guantanamo, che promise di far chiudere nel corso del suo primo mandato presidenziale, è tuttora in essere; la presenza dei militari Usa in Afghanistan e Iraq rimane cospicua; l'azione militare diretta in Egitto e indiretta in Siria ha creato un'instabilità che sta pagando a caro prezzo l'Europa, sia in termini di pericoli attentati che di pressioni migratorie. Senza dimenticare lo scontro diplomatico e le sanzioni comminate alla Russia di Putin, al limite della guerra, con gravi danni economici e imbarazzi diplomatici per l'Europa.