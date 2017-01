TRUMP NUOVO PRESIDENTE/ Protezionismo e tutela dei dimenticati, lo "schiaffo" di Donald a Obama

Dell'inauguration-day di un presidente americano restano tradizionalmente negli annali un paio di frasi evocative del suo address. Non sempre: di Dwight Eisenhower si ricorda l'allerta sullo strapotere del "complesso militare-industriale" durante la Guerra Fredda, ma nel discorso d'addio. Di frequente lo speech del 20 gennaio si rivela poi una promessa non mantenuta, benché quasi sempre vibri in modo autentico dello spirito del tempo nel luogo più avanzato del pianeta.

"Questo paese ha bisogno di azione, di azione ora" (Franklin Delano Roosevelt nel 1933, al culmine della Grande Depressione verso il New Deal). "Non chiedetevi cosa il vostro paese può fare per voi, ma cosa potete fare voi per il vostro paese" (la Nuova Frontiera disegnata da JFK nel 1961 per la democrazia statunitense). "Nella crisi odierna il governo non è la soluzione, ma il problema" (Ronald Reagan, 1981, contro lo Stato e per il Mercato). "Le comunicazioni e gli scambi sono globali, l'investimento è mobile, la tecnologia è quasi magica" (Bill Clinton nel 1992, all'alba dell'economia digitale e turbofinanziaria).

Dal testo pronunciato ieri da Donald Trump, dopo il giuramento davanti al Campidoglio di Washington, sia il New York Times che la Washington Post hanno scelto a caldo la stessa headline: "The american carnage stops right here and right now", il massacro americano finisce qui e ora. Non sappiamo se davvero Trump e i suoi speechwriter abbiano costruito il discorso attorno a questa frase: a un affresco fosco di "madri e figli intrappolati dalla povertà nelle nostre città dell'interno"; di "fabbriche arrugginite", di "crimine e droga" di un "sistema scolastico inondato di soldi, ma che spesso lascia i nostri giovani privi di conoscenze". Un'America dove, ha ripetuto il 45esimo presidente, i "dimenticati" (i forgotten) sono ormai la maggioranza (e per i quali - anche se non lo ha detto - è improbabile che la nuova amministrazione cancelli subito in modo drastico l'assistenza sanitaria pubblica costruita da Barack Obama).

La polemica storica contro l'élitismo globalista incarnato negli ultimi otto anni da Obama - ma in realtà rintracciabile fin dalla presidenza di Bush Sr - è stato il filo rosso dell'intero discorso: tutt'altro che superficiale da parte del vincintore inatteso delle presidenziali 2016. "We, the citizens of America" - le primissime parole del discorso - è una citazione quasi letterale del Preambolo alla Costituzione del 1776. Sicuramente non un fake da istrione televisivo, ma un incipit politicamente impegnativo: non sono un dittatore da avventure post-democratiche, la mia America rimarrà la più antica democrazia del mondo. Fondata da Padri a modo loro visionari, desiderosi di vivere bene nel loro Nuovo mondo e stanchi dell'imperialismo britannico fatto di tasse e di regole "globali".