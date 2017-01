BREXIT/ Le domande senza risposta dopo il discorso di Theresa May

A sette mesi dal referendum di giugno, il tanto atteso discorso programmatico sulla Brexit del primo ministro britannico, Theresa May, è finalmente arrivato. La Brexit si farà senza se e senza ma (niente piedi in due scarpe, si esce), abbandono della giurisdizione della Corte di Giustizia Europea, controllo dell'immigrazione, uscita dal mercato unico europeo, sviluppo di piani commerciali con paesi extraeuropei: questi i punti chiavi del discorso di martedì.

Se da una parte May ha voluto in questo modo rispedire al mittente le critiche di coloro i quali le rimproveravano di non avere un piano sulla Brexit e di lasciare il Paese in una situazione di incertezza rispetto alla strategia di fondo con cui negoziare il processo di uscita dall'Ue, dall'altra (come notavano diversi commentatori sui quotidiani inglesi) non ha chiarito in modo definitivo né le modalià con cui mettere in pratica i suoi punti programmatici (per esempio, in che modo si intende controllare l'immigrazione? Secondo quali criteri?), né le motivazioni di fondo alla base di tali scelte.

Il tema è ovviamente molto delicato. May ha sgombrato ogni dubbio rispetto alla sua volontà di portare il Paese fuori dall'Unione "senza se e senza ma", senza ripensamenti di ogni sorta e senza uscite "a metà", ha identificato una serie di paletti non modificabili per il prossimo negoziato (abbandono della libera circolazione delle persone e controllo dell'immigrazione su tutti), ha detto chiaramente che un buon accordo è auspicabile da entrambe le parti (paventando, per esempio, l'ipotesi di creare un regime di bassa tassazione per attirare investitori stranieri nel caso in cui non si trovasse un accordo con l'Ue) e ha così sgombrato il campo da una serie di equivoci sul cosa accadrà (naturalmente dal punto di vista inglese; bisogna vedere poi cosa verrà fuori dal negoziato con i leader Ue).

Coloro i quali si aspettavano invece una spiegazione, un chiarimento rispetto al come questo accadrà e sul suo perché sono rimasti delusi: al netto infatti della volontà espressa ripetutamente da parte del governo di non voler scoprire tutte le carte negoziali prima di sedersi al tavolo, in molti si aspettavano qualche delucidazione, qualche dettaglio in piuù rispetto alla modalità con cui mettere in pratica i 12 punti delineati dal primo ministro e, soprattutto, rispetto alle motivazioni di alcune scelte chiave quali l'abbandono del mercato unico e il controllo dell'immigrazione.

Non ci si vuole in questa sede concentrare su un'analisi comprensiva delle implicazioni del discorso, soprattutto a livello internazionale (analisi svolta ad esempio da Sergio Luciano su queste pagine): si vuole invece richiamare l'attenzione su tre aspetti prevalentemente legati alla politica interna al Regno Unito che possono aiutare a comprendere ulteriormente la complessità degli elementi in gioco e, conseguentemente, l'importanza che rivestirebbe una maggiore chiarezza e trasparenza rispetto ai criteri sottostanti gli obiettivi e le scelte (il cosa) delineati da May.