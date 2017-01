ISIS/ Georgette, la donna cristiana nascosta da una famiglia musulmana

E' una storia che ricorda quanto accadeva durante le persecuzioni naziste contro gli ebrei, quando tante famiglie anonime nascondevano nelle loro case bambini ebrei salvando loro la vita. La storia di Georgette la racconta Mondo e Missione in un articolo di Giorgio Bernardelli, una storia resa adesso pubblica, ma sicuramente non la sola. Una storia che si svolge a Telkeif, un villaggio iracheno a circa quindici chilometri da Mosul liberato da poco dall'esercito iracheno dopo due anni e mezzo di dominazione del califfato islamico. Un villaggio dove cristiani e musulmani erano abituati prima dell'arrivo dell'Isis a vivere insieme, in pace e amicizia. Qui gli uomini del califfato una volta giunti avevano ordinato ai cristiani di andarsene altrimenti sarebbero stati uccisi. E' successo che Georgette, una donna di 60 anni che per problemi fisici non era in grado di camminare, è stata dimenticata nella fuga disperata di parenti e amici. Le ha aperto le porte di casa una famiglia di musulmani che l'ha tenuta nascosta per più di due anni, rischiando di essere uccisi se fossero stati scoperti. Finalmente adesso Georgette è potuta uscire di casa per la prima volta togliendosi il velo con cui si era sempre coperta il viso. Una storia che è il segno da cui può rinascere il futuro di questo martoriato paese.

