SINDROME DI DOWN/ Famiglia americana con cinque figli adotta dieci bambini affetti dall'"handicap"

Quando hanno saputo che il figlio che aspettavano poteva nascere con la sindrome di Down, hanno pregato lungamente che ciò non fosse vero. Quando poi dopo sei settimane dalla nascita il piccolo è stato colpito da un arresto cardiaco rischiando la morte, si sono resi conto di quanto quel bambino fosse prezioso per loro. E' successo alla famiglia Daulton della Pennsylvania: "Quando stai combattendo per la vita di tuo figlio si crea un legame con lui che non finirà mai più e abbiamo imparato ad amarlo per come è", raccontano. Quel bambino è diventato così importante per la coppia che nel corso delle due decadi successive ne hanno adottati altri dieci tutti con la sindrome di Down (uno è morto pochi mesi dopo l'adozione): adesso in quella casa ci sono cinque figli biologici avuti dalla coppia e nove adottati. "Tutti dovrebbero avere un figlio così, è un tale privilegio, da questi bambini riceviamo amore totale, senza di loro saremmo molto più poveri umanamente" dicono. "Ci sono 200 milioni di orfani al mondo, e 4 miliardi di persone che si dicono cristiane" ha commentato la signora Daulton "non ci dovrebbe essere un solo letto di un orfano lasciato vuoto".

