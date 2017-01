BOLIVIA/ Missionaria laica polacca uccisa nella sua abitazione

Helena Kmiec, giovane missionaria laica polacca, era arrivata in Bolivia da sole due settimane. Doveva prendere parte a un periodo di sei mesi in una comunità guidata da suore polacche che si occupano di bambini disagiati o senza famiglia. Ma qualche sera fa, mentre si trovava nel suo appartamento nella città di Cochabamba, alcuni ladri sono entrati quando lei era in casa, reagendo uccidendola a colpi di pugnale. Questa la ricostruzione fatta dalla polizia e dal responsabile dei missionari del Salvatore, padre Ziolkowkis: purtroppo per lei si era trovata in casa nel momento sbagliato. Il frate ha descritto la vittima come "una persona gentile e sempre pronta ad aiutare, che non mancava mai una occasione per fare qualcosa di buono per gli altri. Tutti le volevano bene, ci mancherà moltissimo" ha detto. Sulla pagina facebook dei Missionari è stato lasciato questo messaggio: "Helena rimarrà per noi un modello irraggiungibile di gioiosa umiltà senza limiti di servizio a Gesù e alle persone. Grazie a lei, sappiamo che le persone veramente sante vivono molto vicino a noi".

