CAOS LIBIA/ Obama ha abbandonato l'Italia e Haftar prepara la crisi di Serraj

Nonostante la prontissima ricostruzione che ha fatto la procura di Tripoli dell'attentato alla nostra ambasciata, identificando gli attentatori in uomini legati al generale Khalifa Haftar, non è ovviamente possibile sapere cosa sia veramente successo: se l'obbiettivo era davvero la nostra ambasciata e chi sia la mente dietro all'episodio. Per Gian Micalessin, reporter di guerra del Giornale, una cosa è certa: Haftar, che ci definisce "nipotini di Mussolini" e che ha rifiutato il nostro sostegno per l'apertura di un ospedale da campo a Misurata, è decisamente schierato contro il nostro Paese. Il motivo? "Il ruolo che l'amministrazione Obama ci aveva affidato di principali paladini e sostenitori del governo Serraj di Tripoli e che adesso vede gli americani completamente scomparsi dalle scene visto che a Trump della Libia non può interessare di meno".

Micalessin, che ne pensa della ricostruzione ufficiale fatta dalle autorità di Tripoli dell'attentato di qualche giorno fa?

In Libia le verità sono sempre oscure, difficile prendere per oro colato quello che viene detto. Le autorità di Tripoli hanno tutto l'interessa a dipingere Haftar come colpevole di questo pseudo-attentato, ma si tratta di dichiarazioni da prendere con le pinze.

E' però un dato di fatto che da tempo il generale Haftar dimostra un'aperta ostilità contro di noi, definendo nuovi atti di colonialismo anche gli aiuti medici del nostro paese. Perché fra i vari attori in campo proprio l'Italia?

Perché l'Italia è stata uno dei principali sostenitori del governo Serraj che ha relegato Haftar in una posizione esterna. Come sappiamo è in atto uno scontro tra Tobruk e Tripoli e noi siamo visti paladini di Serraj. Poi, come dai tempi di Gheddafi, un po' di propaganda va sempre bene per difendere i propri interessi e si tira in ballo il ruolo che abbiamo avuto in Libia al tempo del colonialismo.

Come si sta muovendo Alfano secondo lei?

Alfano il capitolo Libia non lo conosce perché non se n'è mai occupato. Il grande gestore del capitolo Libia era Minniti, penso che continui a occuparsene anche oggi. E' stato lui a riaprire l'ambasciata di Tripoli. Ma il dossier Libia in questo momento va rivisto, perché manca il perno fondamentale su cui è stata costruita la messa al potere di Serraj.

Quale?

L'amministrazione Obama, che ci ha dato il ruolo di primi suoi difensori. Solo che adesso Obama non c'è più e Trump è ben lontano anche dal pensare alla Libia, un capitolo che per l'America è sempre stato di scarso interesse nell'ambito del Nord Africa e de Medio Oriente. A questo punto Serraj rischia di ritrovarsi del tutto isolato, con la sola Italia dietro le spalle.

Mentre la Russia ha promesso armi per due milioni di dollari a Tobruk.