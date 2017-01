CAOS LIBIA/ Sos migranti, le contromisure dell'Italia funzioneranno?

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 7.0px 0.0px; font: 14.0px 'Times New Roman'; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none}

Uno dei punti principali della politica interna ed estera del Governo di Roma per il 2017 è sicuramente la crisi dei migranti: considerate le cifre raggiunte nel 2016 è difficile che il sistema di accoglienza sia sostenibile anche nei prossimi anni.

E' fuori di dubbio che con l'aggravarsi della crisi libica si è avuto un incremento degli sbarchi sulle coste italiane; di conseguenza le politiche dedicate al fenomeno migratorio si sono concentrate, soprattutto con il Governo Gentiloni, sul tentativo di arginare per quanto possibile le partenze a monte. Va collocata in questo contesto la discesa del ministro degli Interni Marco Minniti a Tripoli di qualche settimana fa.

È bene ricordare che il traffico di esseri umani, portato avanti da reti criminali ben ramificate nel sud della Libia, non solo incide sulla vita quotidiana delle popolazioni autoctone ma mina alla base la sicurezza regionale e i potenziali investimenti.

Pertanto ridurre la nuova tratta dalla Libia (verso la quale convergono altri flussi migratori) è uno degli aspetti più importanti della politica italiana nel Paese e per questo motivo la proposta del Governo di Roma ha trovato il plauso di diversi organismi internazionali ed europei.

Oltre agli investimenti economici volti a sviluppare il tessuto sociale nel sud della Libia, l'Italia, attraverso la partecipata di Stato Eni, intende erogare oltre 9 miliardi per supportare la crescita economica della regione.

Il sud libico risulta, allo stato attuale, un nerbo scoperto per la sicurezza del paese che influenza negativamente anche i confini vicini. È da questa regione che si pianificano i principali traffici illeciti che poi vengono dirottati verso le acque del Mediterraneo, migranti compresi.

Non potendo autorizzare una missione di controllo del territorio, che fisicamente non viene controllato né dall'esercito libico né da quello di Haftar e men che meno dalle tribù locali, Roma ha deciso di intraprendere la strada dell'ausilio tattico al governo Serraj.

Tale ausilio alle truppe regolari non sfocerà in un controllo bilaterale delle coste libiche, come già sostenuto a più riprese dallo stesso presidente Serraj, ma si limiterà a fornire supporto in caso di necessità e know-how specialistici.

Fino a qualche tempo fa parlare di blocco navale nel Mediterraneo sembrava possibile solo con un governo regolare in Libia; ma il governo di Tripoli, a quasi un anno dal suo insediamento, dimostra tutta la sua fragilità, non avendo ottenuto il controllo territoriale necessario per garantire la sicurezza dei suoi confini.

Nelle ultime settimane, su proposta italiana, l'ipotesi di un pattugliamento costante sta prendendo corpo, tanto che esiste una bozza, denominata "Piano B", che sarà illustrata al summit di Malta il 3 febbraio prossimo. Attraverso una "line of protection", ovvero un blocco navale in senso stretto, i trafficanti non potranno lasciare le acque territoriali libiche.