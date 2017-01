CURVY BARBIE/ Lo studio: giocare con la bambola Marvel mette a rischio anoressia

Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista australiana Body Image, sostiene che giocare anche una sola volta con la bambola delle bambole, la leggendaria Barbie, può indurre le bambine a ritenere che sia d'obbligo essere magre, con conseguente rischio di anoressia. Per giungere a queste conclusioni sono state intervistate 160 bambine di età compresa fra i 5 e gli 8 anni: la conclusione è che basta giocare con la Barbie o anche solo guardare sue immagini, per convincersi che sia necessario per loro essere magre e sottili. Marika Tiggermann, esperta internazionale di immagine, si è spinta a dire al giornale Herald Sun che i genitori non dovrebbero mai permettere alle loro figlie di avere una Barbie in casa. In caso ce l'abbiano già, devono allora impegnarsi a convincere le figlie che essere magre non è importante e che l'apparenza non è quello che conta. Pronta la risposta dell'azienda che da sempre produce la bambola, la Mattel che ha detto che lo studio non rappresenta la reale esperienza di gioco delle bambine. Ma attenzione, in caso fosse vero, la Mattel già da tempo ha iniziato a produrre una versione cicciottella della bambola, la "curvy Barbie".

