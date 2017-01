REGNO UNITO/ Ecco i due gemelli più piccoli mai nati, a tre giorni dal limite di aborto

Ventitre settimane e quattro giorni, per tre giorni ancora e potevano essere abortiti secondo il limite imposto dalla legge inglese che permette la interruzione della gravidanza fino alla 24esima settimana. Viste le loro condizioni, la madre inizialmente si era pentita di non averlo fatto: i due gemellini erano nati così minuscoli tanto da stare in una mano, pesavano pochissimo e la loro pelle così delicata che non potevano neanche essere vestiti per paura di lacerarla. Subito dopo il parto hanno dovuto subire diversi interventi chirurgici. La loro nascita li rende tra i gemelli più giovani mai nati nel Regno Unito. Se fosse successo solo due anni fa non sarebbero sopravvissuti alla nascita, questo la dice lunga degli incredibili progressi fatti in così poco tempo dalla medicina pediatrica, ma anche così, medici e genitori, sono increduli di come possano essere sopravvissuti e adesso stiano crescendo normalmente: "il nostro piccolo miracolo" dice la madre, che aveva già avuto un figlio nato prematuro, alla 28esima settimana. Interessante anche notare comne la legge permette di abortire bambini praticamente ormai formatisi completamente anche se con scarsa possibilità di sopravvivenza.

