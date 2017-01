SCENARI/ Trump, tre fronti aperti e un errore

Dopo la caduta del Muro si diffuse la sensazione che ormai il mondo dovesse fare i conti con una sola superpotenza: gli Stati Uniti. La Russia post-sovietica era ridotta in un angolo e la Cina si pensava potesse essere tenuta a bada con quel tacito contratto per il quale l'esportazione di prodotti a basso costo cinesi trovava la sua controparte nella consistente sottoscrizione da parte di Pechino di titoli di Stato americani.

La strategia di contenimento della Russia veniva rafforzata dall'allargamento dell'Unione Europea agli Stati ex satelliti dell'Urss e il mantenimento della Nato, malgrado la fine della guerra fredda, assicurava il predominio militare degli Stati Uniti e l'affermazione a livello globale della "pax americana". Le condizioni in cui versa attualmente il mondo evidenziano come si trattasse di un'illusione, che molti Paesi stanno pagando in modo tragico.

L'errata politica estera dei due mandati di Obama ha contribuito ad aggravare una situazione già critica. Non si è riusciti a pacificare l'Afghanistan, l'Iraq è costantemente a rischio di una guerra civile o di una sua spartizione, difficilmente pacifica, e si sono aperti due nuovi drammatici fronti, la Siria e l'Iraq, cui si aggiunge la disastrosa guerra in Yemen, senza dimenticare i numerosi e spesso dimenticati conflitti nel continente africano. Il tentativo di isolare la Russia non ha avuto un grande successo e, anzi, il suo ruolo è diventato sempre più determinante nel ginepraio mediorientale. Né le sanzioni o il linguaggio bellicoso, cui si è unita l'Unione Europea, hanno impedito a Mosca di riannettersi la Crimea, mentre l'Ucraina sotto protettorato americano sta sempre più affondando.

Nonostante diversi problemi, la Cina continua con il suo regime "capital-comunista" a condizionare l'economia mondiale, compresa quella americana, ma sta soprattutto mostrando sempre più la sua faccia neoimperialista. Come, d'altro canto, la Russia di Putin, a dimostrazione del fallimento della strategia americana.

L'intervento a gamba tesa di Obama durante la sua ultima visita a Londra non ha impedito che vincessero i sostenitori del leave, con la conseguente accresciuta instabilità del resto dell'Unione Europea. Né migliore fortuna hanno avuto i due progetti economici a sfondo geopolitico, TPP e TTIP, fortemente sostenuti da Obama come strumenti di coesione dei due blocchi a guida americana, uno sul Pacifico e l'altro sull'Atlantico. Entrambi i trattati hanno dovuto affrontare anche una decisa opposizione interna, paradossalmente soprattutto tra i democratici.

In questo quadro sono forse da rivedere le definizioni addossate a Donald Trump: isolazionista, protezionista, populista. Questi aspetti sono senz'altro presenti e nella persona e nelle posizioni politiche del nuovo presidente, ma è opportuno prendere in considerazione anche un'altra prospettiva, cioè una sua pragmatica presa di coscienza della situazione reale rispetto alle posizioni strumentalmente ideologiche del suo predecessore.