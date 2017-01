ATTENTATO A ISTANBUL/ L'analista militare: quella falsa "firma" dell'Isis dietro il capodanno turco

ATTENTATO A ISTANBUL. La Turchia pensava che con l'avvento del nuovo anno ci si potesse lasciare alle spalle quell'ondata di terrore e sangue che ha caratterizzato tutto l'andamento del suo 2016. Il cambio radicale di rotta politica del presidente Erdogan non è stato gradito a molti dei suoi sostenitori, compresa una frangia a lui fedele dell'esercito turco, nei quali cui le scuse pubbliche alla Russia e l'avvicinamento ad Israele hanno suscitato un certo risentimento.

L'abbandono della posizione più vicina allo stato islamico, con cui la Turchia condivide la fede islamica di confessione sunnita, ha irritato non poco diverse cellule attive che potrebbero aver preso l'iniziativa e colpito il vecchio socio in affari nel suo punto più vulnerabile: la sicurezza.

Mentre la popolazione turca era intenta a festeggiare il nuovo anno, sulle rive del Bosforo, al night club Reina affollato di gente, si è interrotto l'idillio con una serie di colpi d'arma da fuoco che si scoprirà poi essere un fucile d'assalto Ak-47. L'attacco è avvenuto verso l'1.30 ora locale, le 23.30 in Italia.

L'alone di mistero che circonda ogni attentato sul suolo turco si è riproposto anche questa volta, tanto che a distanza di due giorni non si è ancora avuta certezza da fonti ufficiali di quanti siano gli attentatori coinvolti. Social media "out of service" con blocco di Twitter e di Facebook per evitare la fuga di notizie.

Come spesso accade in questi casi, quelli che arrivano ai media occidentali sono più dei rumors che delle notizie vere e proprie, i quali vengono fatti trapelare in modo informale direttamente dai corridoi vicini all'ufficio del presidente Erdogan. Il ministero degli Interni parla di un solo assalitore fin da subito mentre alcuni testimoni e media locali fanno riferimento di tre individui che hanno fatto irruzione nel locale. Una delle poche certezze che arrivano direttamente dal ministero degli Interni è che il presunto assalitore sarebbe in fuga, attualmente gli sforzi delle autorità turche sono concentrati in quella che sta diventando una gigantesca caccia all'uomo estesa all'intero Paese.

Il richiamo all'ideologia degli attentatori si rispecchia spesso nel luogo dell'attentato, richiamandone gli obiettivi e le finalità.

In Turchia è rinomata e conosciuta la lotta interna del Pkk, storico partito dei lavoratori curdi, fortemente ostile alle politiche del presidente Erdogan. Nel caso del Pkk le mire politiche fanno sì che i suoi attentanti colpiscano obbiettivi strategici che rappresentano il potere turco in tutte le sue forme. Il Partito indipendentista curdo è solito attaccare stazioni di polizia o simboli del potere statale, uffici o ministeri per esempio, mediante autobombe o attacchi mirati. Lo scorso anno la loro firma ha minato la sicurezza del Paese diverse volte, sempre con modalità riconducibili alla lotta politica.

Nel caso dell'attentato di capodanno ci si trova davanti ad un luogo — il "Reina", un rinomato nightclub sulle rive del Bosforo nel quartiere di Ortakoy nel distretto di Besiktas, parte europea di Istanbul — che si definisce "soft target", riconducibile ad una strategia che mira a destabilizzare la popolazione civile nella sua quotidianità.