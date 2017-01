SCENARI/ Tutti gli interessi del "buon" Putin nel Mediterraneo (Libia compresa)

La recente visita di Haftar alla portaerei russa Admiral Kuznetsov, di rientro da una missione effettuata nelle acque siriane, corona la partnership strategica con la Russia, già avviata da tempo, che potrebbe consentire al generale un ulteriore rafforzamento nel labile quadrante libico.

Perché Putin sostiene Haftar e cosa vuole dalla Libia? Per rispondere dobbiamo allargare lo sguardo, per lo meno a tutta l'area del Nord Africa e del Medio Oriente.

Qui la Russia, oltre a voler assurgere al ruolo di "attore indispensabile" per le dispute geopolitiche, ha bisogno di mantenere vivi i suoi introiti con i partner regionali che soddisfano il suo mercato. Vista da questa prospettiva, possiamo interpretare la strategia russa muovendoci per lo meno su tre direttrici.

La prima è quella economica. A partire dal ritiro delle truppe Usa dall'Iraq, la Russia ha inaugurato un "new deal" della propria politica economica, volto ad instaurare rapporti commerciali con i paesi della regione mediorientale, seguendo due strumenti. Il primo è quello ben noto delle commesse militari. Il secondo, per certi versi più inedito, è la cooperazione energetica. La "diplomazia dell'atomo", così come chiamata da più parti, sembra essere il nuovo asset del Cremlino. Un caso emblematico è rappresentato dalla Giordania. Amman, dopo lo scoppio della crisi siriana, ha dovuto fronteggiare un massiccio afflusso di profughi, con gravi conseguenze per l'approvvigionamento di risorse idriche e soprattutto energetiche. L'agenzia nucleare russa Rosatom è prontamente intervenuta, siglando con la Commissione per l'energia atomica della Giordania un accordo da 10 miliardi di dollari per la realizzazione di una centrale nel nord del paese che entrerà in funzione a partire dal 2024. Anche l'Egitto sembra interessato al know how russo. Nel 2015, nel corso di una visita di Stato al Cairo, Putin ha promesso di aiutare l'amico al Sisi nella costruzione di una centrale nucleare, fornendo tecnologia e formazione per il personale.

Sarebbe però riduttivo ricondurre tutto a meri interessi economici. C'è in ballo molto di più. Cartina alla mano, notiamo che la Libia è solo un tassello, forse neppure troppo importante, della partita russa in Medio Oriente e Nord Africa. Qui Putin ha sempre avuto una chiara strategia, a differenza di Obama. In Siria ha combattuto tanto l'Isis quanto tutti gli altri gruppi jihadisti. Sostiene apertamente Assad ed è da tempo alleato con l'Iran. In Nord Africa ha favorito la "controrivoluzione" del presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, foraggiandolo con forniture di armi. Ha rapporti eccellenti con gli israeliani. Putin e Netanyahu si chiamano quasi ogni settimana. Una strategia chiara che, tra l'altro, si è giovata delle indecisioni americane e più in generale dell'occidente, lacerato dai disaccordi sulle politiche migratorie e di counter terrorism, indebolito economicamente e, in ultima analisi, carente di leadership.