DIARIO USA/ Dopo il bando anti-migranti di Trump, l'attacco in Canada ci riguarda

NEW YORK — "Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati…". Domenica mattina milioni di cattolici americani si sono sentiti ripetere il discorso della montagna, una di quelle cose che se appena uno le prende un po' seriamente fan tremare le vene ai polsi.

Qualunque predica sia poi seguita nelle 17.900 parrocchie sparse per gli Stati Uniti, inevitabilmente tutti i fedeli d'America si saranno trovati a fare i conti con la propria coscienza. Di questi tempi ognuno conta come vuole, ma sia che si tratti di fatti reali o "alternative", sembra che i conti non tornino. Che siano il numero di sostenitori presentatisi a Washington DC per la "Inauguration" del presidente, o quello dei partecipanti alle due gigantesche marce da cui siamo reduci. Due gigantesche marce che sembrano procedere in senso opposto: quella in difesa dei diritti delle donne, primo grandioso epifenomeno dell'opposizione popolare al nuovo presidente, e quella in difesa dei diritti della vita, venerdì scorso come ogni anno dal 1974. Quest'ultima sostenuta a spada tratta (anche e soprattutto nei confronti dei media) dall'amministrazione Trump, rappresentata sul campo dal vicepresidente Mike Pence.

Penso che a questo punto anche di là dell'oceano si sia capito che l'America sta viaggiando a grandi passi verso "uncharted waters", i territori inesplorati di una situazione politica e sociale di grande confusione in cui sospetto e astio tra fazioni rendono impossibile il dialogo ed avvelenano la quotidianità.

Cosi come mi sembra inammissibile opporsi ad un presidente democraticamente eletto senza neanche dargli la possibilità di muovere i suoi primi passi (tra l'altro venendo meno ad una consolidata tradizione di cultura civica ed amor patrio per cui il presidente che non ho votato resta in ogni caso e senza ombra di dubbio il "mio" presidente, chiamato a fare il bene del "mio" paese), altrettanto legittimo mi sembra poter esprimere valutazioni e giudizi rispetto alle mosse che via via Trump comincia a fare.

Ed è innegabile che le prime mosse del neo-presidente sembrano voler materializzare le intenzioni espresse in campagna elettorale, punti sbandierati — si pensava — demagogicamente, cose che si sarebbero ripensate, discusse, ridimensionate. E invece "Donald il frettoloso" si è immediatamente lanciato alla firma di "executive actions", provvedimenti normativamente deboli, ma di grande impatto emotivo. Così in quattro e quattr'otto ha ordinato la costruzione del muro lungo il confine con il Messico, il taglio di fondi pubblici a Ngo che promuovono l'aborto in paesi del terzo mondo, lo smantellamento dell'ObamaCare, e la cancellazione del programma di accoglienza rifugiati rispetto a sette paesi a maggioranza musulmana e considerati "a rischio esportazione terroristi": Yemen, Iran, Iraq, Siria, Sudan, Libia, Somalia.