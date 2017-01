ATTENTATO FLORIDA, SPARATORIA AEROPORTO FORT LAUDERDALE: 5 MORTI, ESTEBAN SANTIAGO IL KILLER. UDITI NUOVI SPARI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Nuovi colpi di arma da fuoco in Florida, ma questa volta all'esterno dell'aeroporto Fort Lauderdale, il 21esimo più attivo negli Stati Uniti: sono stati avvertiti da alcuni testimoni che ipotizzano l'esistenza di un secondo sparatore. Al momento non ci sono certezze sulla nuova sparatoria, ma intanto è in corso una nuova attività di polizia nel parcheggio multipiano. Nel frattempo possiamo fornirvi l'identità del killer, svelata dal senatore statale Bill Nelson: si chiama Esteban Santiago e possiede una carta d'identità militare. Sarebbe stato colpito dai poliziotti mentre provava a caricare l'arma che stava utilizzando. I servizi dello scalo internazionale sono sospesi, mentre il governatore della Florida, Rick Scott, si sta recando sul posto. «Sto seguendo da vicino la terribile situazione in Florida. Ho appena parlato con il governatore Scott. State al sicuro» ha scritto su Twitter il presidente eletto Donald Trump (clicca qui per visualizzare il tweet).

ATTENTATO FLORIDA, SPARATORIA AEROPORTO FORT LAUDERDALE: 5 MORTI. ARRESTATO IL KILLER: "MIRAVA ALLA TESTA" (ULTIME NOTIZIE OGGI, 6 GENNAIO 2017) - Attentato in Florida, dove è andata in scena una sparatoria: un uomo all'interno dell'aeroporto di Fort Lauderdale, a pochi chilometri da Miami, ha aperto il fuoco, uccidendo almeno 5 persone e ferendone altre 9. Il killer comunque è stato catturato dalla polizia, secondo cui si tratta dell'unico sospetto. La sparatoria è avvenuta nell'area in cui si ritirano i bagagli del terminal 2, che è stata subito evacuata, ma non si conosce ancora il movente del gesto. Stando a quanto riportato dalla Cnn, non si tratterebbe di un'azione terroristica: i testimoni oculari citati riferiscono, infatti, di un uomo che non avrebbe urlato slogan quando ha cominciato ad aprire il fuoco. Al momento anche per il sindaco della città Barbara Sharief non ci sono elementi per ritenere che il killer abbia agito insieme ad altre persone. Un testimone a Fox News ha raccontato che l'assassino indossava una t-shirt di Guerre Stellari e mirava alla testa delle sue vittime. I passeggeri intanto sono stati radunati sulla pista d'atterraggio, poi sono stati condotti nuovamente all'interno dello scalo quando la situazione è tornata alla normalità. L'ex portavoce di George W Bush ha twittato: «Sono all'aeroporto di Fort Lauderdale. Sono stati sparati dei colpi. Tutti scappano». Ari Fleischer ha poi aggiunto: «La polizia dice che ci sono uno sparatore e cinque vittime». E infine: «Tutto sembra ora calmo, ma la polizia non lascia uscire nessuno dall'aeroporto».

