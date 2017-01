ATTENTATO GERUSALEMME OGGI, CAMION TRAVOLGE SOLDATI: 4 MORTI E 15 FERITI. PLAUSO DI HAMAS SUL WEB (ULTIME NOTIZIE, 8 GENNAIO 2017) - Attentato terroristico a Gerusalemme oggi, domenica 8 gennaio 2017: un camion ha travolto un gruppo di soldati di leva. L'attentatore, che ha provocato la morte di tre donne e un uomo, tutti suoi 20 anni, è stato ucciso. I feriti, invece, sarebbero almeno 15, secondo il quotidiano Ynet, ma almeno uno versa in gravi condizioni. Non è ancora stata rivelata l'identità dell'attentatore, ma il capo della polizia israeliana Roni Alsheich ha rivelato che si tratterebbe di un palestinese originario di un quartiere di Gerusalemme Est. L'attentatore potrebbe essere Fadi al-Qanbar, secondo le Brigate Qassam, ala militare di Hamas. Il gruppo lo definisce un «mujahid, combattente della jihad». Sono emersi i primi dettagli sulla dinamica dell'attentato di oggi a Gerusalemme: stando a quanto riportato da Ansa e Reuters, il killer avrebbe colpito il gruppo di militari appena erano scesi da un autobus. Dopo averli investiti avrebbe fatto retromarcia per ripassare su di loro. I soldati rimasti illesi avrebbero fatto fuoco sul killer, uccidendolo.

ATTENTATO GERUSALEMME OGGI, CAMION TRAVOLGE SOLDATI: 4 MORTI E 15 FERITI. PLAUSO DI HAMAS SUL WEB (ULTIME NOTIZIE, 8 GENNAIO 2017) - Cominciano a circolare le prime testimonianze sull'attentato avvenuto oggi a Gerusalemme, dove un camion è finito sulla folla. Un soldato ai microfoni della tv Channel 10 ha raccontato di aver visto un camion che si fiondava contro: «La mia pistola mi è rimasta addosso per miracolo. Ho iniziato a sparare alle gomme, ma ho capito che non aveva senso, perché il camion ne aveva molte. Allora sono corso davanti alla cabina e ho iniziato a sparare addosso all’uomo che guidava. Ho fatto fuori l'intero caricatore. Poi hanno iniziato a sparare altri commilitoni» ha dichiarato il soldato nella sua testimonianza. Il livello di allarme è stato comprensibilmente elevato a Gerusalemme. Il capo della Polizia non ha escluso che l'attentatore si sia ispirato all'attentato di Berlino, avvenuto prima di Natale. Intanto Hamas da Gaza gioisce per l'attacco: il portavoce Hazzem Qassem ha scritto un post sulla sua pagina Facebook, spiegando che il popolo palestinese ha deciso «di ribellarsi finché non otterrà la sua libertà e liberazione dall’occupazione israeliana».

