CATALOGNA/ Dichiarazione d'indipendenza di Puigdemont: oggi Il Governo come reagirà? (ultime notizie)

Il fronte della Catalogna resta caldissimo

Catalogna, si riparte. La dichiarazione d’indipendenza del parlamento catalano, da parte del presidente della Generalitat Carles Puigdemont, è arrivata nel tardo pomeriggio di martedì 10 ottobre, attesa e temuta allo stesso tempo. Consapevole della severa censura da parte di Madrid, la secessione è stata però contestualmente “congelata” da Puigdemont, che ha chiesto allo Stato centrale spagnolo e all’Europa di ascoltare le ragioni della Catalogna dopo quanto avvenuto in seguito al referendum per l’indipendenza. Ragioni che però potrebbero restare senza riscontri, visto che la posizione di Madrid nei confronti della Catalogna resta durissima. Quello che Puigdemont ha definito nel suo discorso un invito al dialogo, è stato considerato di fatto dal Governo un “ricatto”, come riportato dal giornale iberico El Pais. Una sorta di mossa per scaricare tutta la tensione del momento sulle spalle di Madrid, idea per nulla gradita dalle fonti governative.

RAJOY E IL RE POCO CONVINTI DI FARE PASSI INDIETRO

Fonti che non sono state però ancora suffragate dalla voce del premier della Spagna, Mariano Rajoy, pronto a parlare alla Moncloa solamente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 ottobre. Discorso atteso almeno tanto quello di Puigdemont, considerando come Madrid abbia promesso la più aspra repressione possibile agli istinti di secessione di Barcellona. Addirittura si era parlato di un possibile arresto di Puigdemont, subito dopo lo scioglimento dell’assemblea catalana, se l’indipendenza fosse stata proclamata in maniera unilaterale. L’invito al dialogo del presidente della Generalitat ha evitato che la situazione precipitasse subito, ma molto difficilmente Madrid farà un passo indietro e con ogni probabilità oggi pomeriggio Rajoy dichiarerà “inaccettabili” i propositi catalani, come già anticipato da fonti governative quasi contemporaneamente alla proclamazione d’indipendenza. Rajoy sa di avere il Re e probabilmente anche l’Europa dalla sua parte, vista l’incostituzionalità del referendum.

L'APPELLO AI CATALANI "SPAGNOLI"

D’altronde il discorso del Re Filippo era stato abbastanza chiaro nei giorni scorsi, con i sostenitori dell’indipendenza catalana che si erano indignati riguardo al fatto che il sovrano non avesse fatto accenni alle violenze avvenute durante lo svolgimento del referendum, con la Guardia Civil che aveva messo in atto una dura repressione. Lo stesso Rajoy nei giorni scorsi si era rivolto alle centinaia di migliaia di catalani che avevano manifestato invece a favore della permanenza dello Stato nella Spagna unita, dicendo loro di “non sentirsi soli” e di avere il sostegno del Governo. Rajoy ha i fati puntati addosso dopo le violenze del referendum, ma sembra chiaro che il Governo spagnolo non accetterà alcun negoziato con una Catalogna pronta a rendersi dipendenti e a fare solo alcune concessioni-ponte per quello che sarebbe, nei piani di Puigdemont, un morbido distacco. La reazione di Rajoy invece, ma lo scopriremo oggi pomeriggio, rischia di rivelarsi tutt’altro che morbida.

