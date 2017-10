CESARE BATTISTI/ Ecco perchè Temer potrebbe “tradirlo” e concedere l’estradizione (ultime notizie)

Cesare Battisti

Continua a crescere la tensione in merito al caso di Cesare Battisti, con l’ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo che sembra ad un passo dall’estradizione in Italia. Un provvedimento che in un’intervista diffusa nella giornata di martedì ha trovato grande opposizione nell’interessato, che ha giudicato equivalente a una condanna a morte la sua estradizione in Italia, puntando il dito verso chi nel nostro paese sta facendo di tutto per farlo vedere all’opinione pubblica come un mostro. Di certo i reati di Battisti non sono di poco conto e il presidente brasiliano Michel Temer sta ricevendo grosse pressioni per risolvere la questione con l’estradizione di Battisti. Un epilogo che sembra quello atteso e inevitabile in Italia, come Angelino Alfano ha dichiarato: “Niente proclami, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro e ora attendiamo con fiducia la decisione del presidente Temer.”

TEMER A RISCHIO IMPEACHMENT

E’ chiaramente quella di Temer la figura decisiva per riuscire a portare l’annosa vicenda ad un epilogo. Il presidente brasiliano sta vivendo ormai da tempo un periodo di grande difficoltà sul fronte interno, indagato per diversi casi di malaffare e che potrebbe essere presto sottoposto a due procedure per impeachment. Una situazione che scotta che Temer vorrebbe iniziare a ribaltare, recuperando consenso, negando lo status di rifugiato politico che il precedente presidente Lula aveva garantito a Cesare Battisti come ultim atto del suo mandato. La palla passa però ora alla Corte Suprema brasiliana, che rifiutando l’habeas corpus richiesto dalla difesa renderebbe vano il precedente provvedimento: in questo caso, basterebbe il via libera da parte dell’ufficio legale della presidenza brasiliana per far scattare la riconsegna di Battisti alle autorità e l’estradizione in Italia. La difesa di Battisti ovviamente contesta questo tipo di lettura della vicenda, affermando come lo status di rifugiato politico concesso da Lula non possa essere più revocato dopo tutto questo tempo.

IL MISTERO DELLA TENTATA FUGA IN BOLIVIA

“Si spera che il presidente Temer, noto docente di diritto costituzionale, rispetti la legge anche a fronte delle pressioni politiche interne ed esterne,” è stata la dichiarazione ufficiale dei legali difensori di Cesare Battisti in merito alla vicenda che sta facendo crescere esponenzialmente la tensione. Di sicuro in molti considerano l’arresto e il tentativo di fuga in Bolivia di Cesare Battisti in questi giorni non casuale, con l’ex Pac che avrebbe ricevuto avvertimenti riguardo la decisione di Temer di ribaltare quanto deciso in precedenza da Lula su di lui. Per ora solo voci di corridoio, ma è chiaro che l’allontanamento di Battisti verso la Bolivia resta ancora avvolto nel mistero e difficilmente l’ex terrorista sarebbe stato così incauto, rialzando peraltro il polverone attorno alla sua vicenda, senza un buon motivo. In molti ritengono che la chiave dell’estradizione possa essere la conversione della pena dell’ergastolo, che Battisti dovrebbe scontare in Italia, a quella di 30 anni di reclusione, il che farebbe cadere la necessità dello status di rifugiato politico.

