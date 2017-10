TERZA GUERRA MONDIALE/ La Corea del Nord riconosce l'annessione della Crimea alla Russia (ultime notize)

La Corea del Nord aggiorna il suo atlante

Persiste il clima da Terza Guerra Mondiale tra Corea del Nord e Stati Uniti: nonostante gli sforzi diplomatici, la tensione resta alle stelle e l’impressione è che stati come Russia e Cina, ormai da tempo, siano i veri “arbitri” ed i guardiani per evitare l’esplosione di un potenziale conflitto. La Russia ha sempre cercato di garantire le posizioni di Pyongyang ma negli ultimi tempi aveva concesso diversi argomenti a favore degli Usa, vista l’intransigenza dei nordcoreani sui test missilistici. E l’ultima mossa di Kim Jong Un sembra proprio tesa a “sedurre” la Russia per riportarla dalla propria parte: la Corea del Nord ha infatti ufficialmente riconosciuto l’appartenenza della Crimea alla Russia, passaggio formale al quale Mosca tiene molto e che è alla base del conflitto che ormai da anni pesa sulle sorti dell’Ucraina, col paese sostanzialmente spaccato in due.

IL PLEBISCITO DEL REFERENDUM DELLA CRIMEA

L’ambasciata della Corea del Nord in Russia ha rilasciato un comunicato nel quale spiega la propria posizione in merito: "Come ci hanno spiegato i vertici del Ministero degli Esteri, la Repubblica rispetta i risultati del referendum avvenuto in Crimea riguardo all'ingresso della penisola nella Federazione Russa e ne considera legittimi i risultati. La Corea del Nord ha espresso in forma ufficiale la propria posizione in materia all'atto della votazione in sede ONU ed è convinta che la Crimea sia parte inalienabile della Federazione Russa" Il comunicato ha fatto seguito alla pubblicazione di un atlante a Pyongyang di un atlante geografico che raffigurava la penisola di Crimea con i colori della federazione russa, considerando dunque formalmente annessa la penisola alla Russia. Va ricordato come il referendum con il quale la Crimea aveva votato l’annessione alla Russia aveva ottenuto, il 16 marzo del 2014, il 96% dei consensi, ma non era stato formalmente riconosciuto né dall’Unione Europea, né dagli Stati Uniti d’America.

LA LINEA DURA DI DONALD TRUMP

Ed è proprio questo “no” degli Usa che ha aperto uno spiraglio per Pyongyang per lusingare la Russia tendendo idealmente la mano alla federazione, col riconoscimento dell’annessione della Crimea che resta una delle spine con le quali il presidente Putin deve combattere in maniera più insistente. E non è probabilmente un caso che questa mossa avvenga dopo l’ennesima minaccia del leader Kim Jong Un nei confronti degli Stati Uniti, minacciati come si è detto nella giornata di giovedì di essere colpiti con un’autentica “pioggia di fuoco”. Trump però non sembra intenzionato a cambiare idea riguardo l’approccio al combattere il programma nucleare nordcoreano: “In ultima analisi, farò quanto è nell’interesse degli Stati Uniti e, francamente, del mondo intero. Perché ci troviamo di fronte a un problema globale, che va oltre i soli Stati Uniti. E’ un problema globale, e un problema che va risolto,” ha dichiarato il Presidente Usa, rendendo bene l’idea della propria determinazione in merito.

