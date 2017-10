Catalogna/ Puigdemont ha dichiarato l’indipendenza? Alle 10 scade l’ultimatum di Madrid…

Catalogna, referendum e dichiarazione d'indipendenza (LaPresse)

E’ un giorno importante per il futuro della Catalogna. Oggi 16 ottobre 2017 alle ore 10.00 scadrà l’ultimatum lanciato dal governo di Madrid a quello catalano, che dovrà rispondere se abbia o meno proclamato l’indipendenza. Carles Puigdemont, leader catalano, ha proclamato l’indipendenza della regione ma solo per cinquantadue secondi: dopo la proclamazione, infatti, ha deciso di sospenderla per chiedere alla Spagna e all’Unione Europea una mediazione indolore per la secessione. Mariano Rajoy, presidente del governo spagnolo, ha risposto chiedendo la convalida, o meno, della proclamazione. Una richiesta avanzata anche dalla Cup (partito anticapitalista, alleato del ‘President’ Mariano Rajoy): “Vogliamo che lunedì la proclamazione di Puigdemont sia affermata e che sia accompagnata da un atto solenne”, le dichiarazioni della portavoce del partito Nuria Gilbert. Puigdemont dovrà dunque sciogliere le riserve, con il governo di Madrid pronto ad attivare l'articolo 155 della Costituzione spagnola...

LA MINACCIA ARTICOLO 155

La tensione tra il governo di Madrid e la Catalogna è alta, in particolare dopo la richiesta di Mariano Rajoy a Carles Puigdemont, ovvero di fare chiarezza circa l’avvenuta proclamazione di indipendenza. La minaccia per la Generalitat di Barcellone è il famoso articolo 155 della Costituzione, che prevede il commissariamento della Catalogna. Il ricorso all’articolo 155 costituirebbe un precedente storico: mai nella storia il governo di Madrid ha deciso di ricorrervi. E’ una misura di carattere eccezionale che implica il controllo politico delle comunità autonome, come in questo caso la Catalogna, da parte dello stato centrale spagnolo. In caso di sua attivazione, il governo e Mariano Rajoy dovranno inviare una richiesta al presidente della Catalogna, per poi presentare le misure di controllo dell’autonomia al Senato, chiamato ad approvarle. Uno degli aspetti principali di questo articolo è il controllo delle finanze della regione autonoma, oltre che a decidere di sciogliere il Parlamento.

LE PAROLE DI PUIGDEMONT

Il presidente della Catalogna Carles Puigdemont dovrà dunque agire entro le 10.00 di oggi, termine ultimo dell’ultimatum di Madrid. “La pace e la democrazia sono i principi alla base delle decisioni che si devono prendere”, queste le parole rilasciate dal leader catalano nella giornata di ieri. Puigdemont, insieme al resto del governo catalano, ha partecipato al cimitero Montjuic di Barcellona alle commemorazioni per il settantasettesimo anniversario dell’esecuzione del presidente catalano Lluis Companys, arrestato nel 1934 dall’esercito di Madrid dopo aver proclamato la Repubblica catalana. Companys venne condannato, insieme ai suoi ministri, a trenta anni di carcere, per essere poi fucilato dai franchisti nel 1940. Puigdemont non ha anticipato nulla sulla decisione che dovrà prendere oggi, affermando che “dobbiamo rispondere con valori democratici alle imposizioni e alle aggressioni”, come riportato da El Pais.

