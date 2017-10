TERZA GUERRA MONDIALE/ Attacco preventivo Usa sulla Corea del Nord? (ultime notizie)

Terza Guerra Mondiale, attacco preventivo Usa sulla Corea del Nord? La CIA sarebbe intenzionata a convincere Trump sulla necessità di anticipare militarmente Pyongyang

25 ottobre 2017 Fabio Belli

Corea del Nord sotto osservazione

Continua ad essere pesante il clima da Terza Guerra Mondiale che vige soprattutto a causa delle tensioni che si respirano tra Stati Uniti e Corea del Nord. Ogni giorno potrebbe essere propizio per nuove provocazioni, e la novità starebbe proprio nell’atteggiamento degli Usa, non più propensi ad attendere e basta quelli che sono i comportamenti della controparte. Il direttore della CIA, Mike Pompeo, starebbe infatti spingendo con pressioni tangibili su Donald Trump per convincerlo ad attaccare per primo Pyongyang, senza pensare troppo a possibili conseguenze che potrebbero peraltro riguardare un’opposizione sempre più debole da parte della Cina. Questo perché secondo le informazioni in possesso della CIA; tra pochi mesi la Corea del Nord, nel suo piano di sviluppo missilistico, potrebbe davvero essere in grado di attaccare efficacemente gli Stati Uniti, causando davvero in quel caso un effetto domino imprevedibile, per le sorti del conflitto e di tutto il pianeta.

IL TRATTATO FRA CINA E COREA DEL NORD

In molti considerano una mossa nordcoreana poco probabile proprio a causa della grave rappresaglia che si scatenerebbe: un gesto militare che comporterebbe quasi certamente la fine immediata del regime politico di Pyongyang. Gli Usa però non vorrebbero arrivare a tanto e starebbero pensando a un attacco preventivo proprio per soffocare sul nascere l’ipotesi che Pyongyang possa concretamente organizzare un’offensiva. Certo, come detto c’è la presenza ingombrante di Pechino a controllare la situazione, visto che dal 1961 c’è un trattato che prevede come la Cina debba garantire in caso di aggressione subita immediato supporto militare a Pyongyang. Tale trattato vedrà però scadere i suoi effetti nel 2021 e Pechino non sarebbe affatto intenzionata a rinnovarlo. Dunque potrebbero essere proprio gli umori della Cina la cartina di tornasole per convincere Trump ad effettuare o meno un attacco preventivo sulla Corea del Nord: nel frattempo, la CIA continua a lavorare nell’ombra.

