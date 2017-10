TRUMP/ "La religione cattolica è un culto satanico": le parole del suo amico predicatore

Il sostegno del presidente americano Donald Trump al leader della chiesa evangelica più fortemente anti cattolica, definita "culto religioso pagano e satanista"

25 ottobre 2017 Paolo Vites

Trump insieme a Jeffreys

Considerando che il 52% dei cattolici americani (il 60% per quanti riguarda quelli di razza bianca) ha votato alle ultime presidenziali a favore di Donald Trump, questa notizia potrebbe farli riflettere se hanno fatto la scelta giusta. A parte i duri attacchi contro papa Francesco espressi in passato, quando il pontefice aveva giudicato negativamente l'idea di costruire un muro tra Stati Uniti e Messico per bloccare l'ingresso dei migranti, il recente ed ennesimo tweet di Trump non fa che confermare la sua confusa religiosità tanto sbandierata. Definendolo un "uomo meraviglioso", Trump ha infatti twittato la notizia dell'uscita del nuovo libro di Robert Jeffreys, A place called Heaven, aggiungendo che si tratta di "un grande libro". Naturalmente in Italia nessuno sa chi sia Jeffress, ma corre in soccorso il sito Irish Central che ha dato questa notizia. Si tratta del leader di una delle migliaia di chiese evangeliche americane, sicuramente quella più fortemente anti cattolica, tanto che il personaggio in questione è arrivato a definire che la Chiesa cattolica "è una religione simile a un culto pagano e che il fatto che il cattolicesimo si sia espanso così tanto nel mondo è dovuto al genio di Satana".

Jeffress esprime così le sue bizzarre teorie religiose: "La misteriosa religione babilonese ha infettato la chiesa originaria, ad esempio quella di Pergamos, una delle destinatarie del Libro della Rivelazione. La chiesa originaria è stata così corrotta da quella babilonese e oggi la Chiesa cattolica romana è il risultato di questa corruzione. Gran parte di quello che oggi si vede nella Chiesa cattolica non viene dalla parola di Dio, ma da quella religione pagana. Non è la prova questa del genio di Satana?". E chi lo sa: il suo pensiero è una tale accozzaglia di cose inventate e luoghi comuni che ci si domanda come un presidente degli Stati Uniti possa definire "meraviglioso" questo personaggio. Sicuramente per il bacino di voti che gli garantisce.

© Riproduzione Riservata.