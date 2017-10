“Perchè studiare? Sposa un uomo ricco!”/ Pubblicità choc di un sito di incontri: incita alla prostituzione?

"Studi? Sposa un uomo ricco": Parigi, pubblicità choc di un sito di incontri. Incitamento alla prostituzione? Le ultime notizie sull'iniziativa di Rich Meet Beautiful, ideata da Sigurd Vedal

27 ottobre 2017 Silvana Palazzo

"Studi? Sposa un uomo ricco": pubblicità choc di un sito di incontri

Studiare non serve a nulla, bisogna invece sposare un uomo ricco: è questo il messaggio choc usato in Francia per pubblicizzare il sito di incontri RichMeetBeautiful. L'iniziativa è durata poco, perché il manifesto è stato sequestrato ieri pomeriggio davanti alla Tour Eiffel, intanto il Comune di Parigi ha chiesto l'apertura di un'inchiesta per incitamento alla prostituzione. L'idea di chi ha realizzato questa pubblicità è che i giovani che faticano all'università possano vivere una vita meno complicata e più piacevole con l'aiuto di adulti facoltosi. Anche il sindacato studentesco Fare ha a sua volta presentato una denuncia: «La pubblicità ha lo scopo di attirare le studentesse e gli studenti che si trovano in difficoltà economica ad accettare rapporti sessuali con persone più mature», il commento riportato il Corriere della Sera. Il manifesto gigantesco, trainato a rimorchio davanti alla Sorbona, a Paris-Descartes e ad altre università parigine, ha provato a convincere i giovani ad entrare in contatto con chi ha i soldi. Insomma, amore e sesso in cambio di una vita agiata. Subito sono divampate le polemiche, infatti il dibattito è ancora aperto in Francia. Il fenomeno è stato raccontato da Nadia Le Brun, giornalista di Le Parisien, nel libro "Le nuove cortigiane", nel quale parla di ragazze legate ad una forma di contratto amoroso a tempo determinato con uomini più grandi che provvedono ai loro bisogni.

SIGURD VEDAL: "NON PROMUOVIAMO LA PROSTITUZIONE"

La società Rich Meet Beautiful aveva fatto parlare di sé a settembre, quando il solito rimorchio si era fermato davanti alle università di Bruxelles, con scritte in fiammingo e francese. Indignazione e proteste anche allora. Per le autorità è difficili rispondere, se non con la contestazione dell'affissione abusiva. Ma stanno fioccando denunce per sfruttamento della prostituzione. Difficile però provarla, perché i soldi non vengono scambiati online. L'ideatore di questa campagna pubblicitaria contestata è l'imprenditore norvegese Sigurd Vedal, che ha lanciato la società prima in Scandinavia e poi in Belgio e Francia. «Non promuoviamo la prostituzione, ma occorre riconoscere che l'aspetto finanziario è parte di ogni relazione. Spetta alle due persone fissare le loro condizioni. Noi non verifichiamo come i nostri clienti strutturano i loro rapporti. Le donne cercano uomini potenti, intelligenti e brillanti. Questa è senza dubbio la parte più interessante», ha spiegato. Andando sul sito, si legge che è rivolto a ragazze «ambiziose che sanno quel che vogliono e fanno tutto per ottenerlo». Ma anche a ragazzi, visto che ci sono donne Sugar Mama che possono «entrare nel nostro parco giochi dove migliaia di toy boy non aspettano altro che essere usati».

© Riproduzione Riservata.