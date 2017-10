Il cobalto in Congo/ Boom per le batterie elettriche: reportage su condizioni di lavoro dei minatori (Le Iene)

Il cobalto in Congo, reportage de Le Iene Show: boom di richieste per le batterie elettriche, ma le condizioni di lavoro dei minatori sono pericolose. Le ultime notizie

29 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Il cobalto in Congo (Foto: da Wikipedia)

Le Iene Show sono volate in Congo per realizzare un reportage sul cobalto, minerale usato per costruire le batterie elettriche di ultime generazione. La Iena Luigi Pelazza, che ha firmato questo servizio per la puntata di oggi del programma di Italia 1, si è recato in questo stato dell'Africa per documentare, tra le altre cose, le pericolose condizioni di lavoro dei minatori che scavano a mano tunnel in miniere non autorizzate. La Repubblica del Congo è un luogo molto ricco di cobalto, non a caso negli ultimi cinque anni la domanda di questo minerale si è triplicata. Proprio in Congo se ne estrae il 60% circa del totale mondiale. Ma Amnesty International e African Resources Watch (Afrewatch) hanno condotto una indagine da cui è emerso che l'estrazione del cobalto produrrebbe lavoro minorile e sfruttamento. La vicenda verrà dunque analizzata da Le Iene Show nella puntata di oggi, domenica 29 ottobre 2017.

IL COBALTO DOPO L'AVVENTO DELLE AUTO ELETTRICHE A LE IENE

Le auto elettriche hanno rivoluzionato il mercato del cobalto: la corsa alla produzione di batterie ricaricabili efficienti e con maggiore autonomia ha fatto schizzare le quotazioni del cobalto, tra le materie prime - insieme a litio e nickel - che le compongono. I progetti delle case automobilistiche aprono nuovi scenari e creano nuovi problemi, come il rifornimento di materie prime per la realizzazione delle batterie. Le aziende minerarie hanno un bel da fare per l'approvvigionamento di cobalto, litio e nickel. E anche per questo i prezzi delle materie prime sono più che raddoppiati negli ultimi tempi. Le miniere di cobalto scarseggiano: questa materia prima viene estratta soprattutto in Congo, che però è afflitto da guerra e crisi umanitarie, senza contare il fatto che non rispetta i diritti umanitari. Il prezzo, stando a quanto riportato da Start Magazine, avrebbe raggiunto i 58mila dollari per tonnellata al London Metal Exchange, raddoppiando nel giro di un anno.

© Riproduzione Riservata.