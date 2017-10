CATALOGNA/ Dopo il referendum, lunedì la dichiarazione d’indipendenza da Madrid?

Catalogna, sale la tensione

Resta alta la tensione in merito alla questione dell’indipendenza della Catalogna. Dopo le violenze di domenica scorsa, la Spagna intera attendeva il discorso del Re Felipe che si è schierato in maniera netta, per quanto prevedibile, a favore dell’unità nazionale stigmatizzando peraltro il referendum indetto dalle autorità Catalane. Nessuna apertura neppure sui metodi usati dal Premier Rajoy, che ha scelto la linea dura della repressione per cercare di impedire lo svolgimento stesso del referendum e per stigmatizzare il comportamento dei Mossos d’Esquadra, la polizia catalana che si è ribellata agli ordini centrali di Madrid. Un discorso che è stato giudicato estremamente deludente dai catalani e che ha acuito di fatto la frattura tra Barcellona e Madrid, con i rappresentanti della Catalogna che si sono detti delusi dalla mancata condanna quantomeno agli atti di violenza compiuti dalla Guardia Civil nei confronti dei cittadini presso i seggi del referendum.

REFERENDUM CATALOGNA, IL DISAPPUNTO VERSO IL RE

In particolare il presidente della Catalogna, Carles Puigdemont, ha avuto parole molto dure nei confronti di re Felipe VI, sottolineando come il re avrebbe dovuto rispettare tutti i catalani e avere un ruolo da moderatore, e invece secondo Puigdemont “non ha mai considerato la posizione della Catalogna, ma ha deciso semplicemente di sostenere il governo spagnolo, per annichilire il desiderio di sovranità del popolo catalano. Il mio governo - ha rimarcato il presidente catalano - sarà sempre impegnato a favore della pace, ma saremo risoluti. Oggi occorre una mediazione e sono aperto a qualsiasi processo di mediazione. Speriamo che non vi siano provocazioni.” Sembra impossibile poter negoziare con Madrid in questo momento per la Catalogna, e le prossime mosse, anche alla luce di quelle che sono state le parole di Re Felipe VI, potrebbero essere ancor più tese ad acuire la frattura tra le parti.

"MI SENTO PRESIDENTE DI UNO STATO LIBERO"

I risultati del referendum infatti sono nelle mani del parlamento catalano, che con un 42% di votanti (con un’affluenza che ha comunque risentito pesantemente del clima di tensione e violenza che ha accompagnato il voto) ha avuto comunque il 90% dei consensi in favore dell’indipendenza. Un dato che non può essere ignorato, e lunedì dunque potrebbe essere il giorno del giudizio, con il parlamento chiamato a votare per sancire la dichiarazione d’indipendenza da Madrid. Puigdemont ha già avuto parole di fuoco nei confronti dell’autorità di Madrid, dichiarando di sentirsi già il presidente di un paese libero e indipendente. La grande partecipazione della popolazione catalana allo sciopero generale che è stato indetto nella giornata di martedì scorso, ha d’altronde dimostrato come per i catalani gli atti di violenza durante il referendum siano stati inaccettabili ed abbiano portato al massimo l’impopolarità di Madrid. Che per bocca di Rajoy però non starà a guardare così come è accaduto domenica, e a una dichiarazione d’indipendenza della Catalogna potrebbero seguire gravi decisioni.

© Riproduzione Riservata.