Catalogna/ Ultime notizie, Puigdemont in Belgio: "Non per asilo politico, non sfuggo alla giustizia"

Catalogna, ultime notizie dopo il commissariamento di Barcellona: Puigdemont e ministri di Barcellona in Belgio, ecco le parole del leader catalano da Bruxelles

Catalogna, ultime notizie dopo l'indipendenza (LaPresse)

Catalogna: l’indipendenza, il commissariamento, l’annullamento di Madrid con l’applicazione dell’articolo 155 della Costituzione spagnola. Giorni di tensione a Barcellona, con la procura di Madrid che ha chiesto l’incriminazione del Governatore catalano Carles Puigdemont, dei ministri e della presidente del Parlamento Carme Forcadell per “ribellione e sedizione”. Al momento non è stato richiesto l’arresto dell’ormai ex governatore della Catalogna e dello staff, nonostante la svolta di venerdì con la destituzione del Governo e l’indizione di nuove elezioni. La Procura, come sottolinea la stampa spagnola, vuole sentire i vari imputati per poi intervenire, eventualmente con misure cauterlari. Il clima a Barcellona è surreale, con lo scontro di nervi tra Spagna e Catalogna che prosegue da giorni, con il premier Rajoy che continua la sua battaglia contro l’indipendenza della Regione catalana. Al momento, è la vicepremier spagnola Soraya Saenz de Santamaria ad aver sostituito Puigdemont a livello istituzionale, ma proprio quest’ultimo ieri ha preso parola per fare il punto della situazione…

PUIGDEMONT CHIEDE ASILO POLITICO IN BELGIO?

Ieri Carles Puigdemont, insieme ai ministri catalani, è stato avvistato in Belgio, nella capitale Bruxelles, ed è circolata l’indiscrezione di una possibile richiesta di asilo politico per sfuggire così alla “cattura” del governo di Madrid. Successivamente, Carles Puigdemont ha indetto una conferenza stampa per fare chiarezza: “Non sono qui per chiedere asilo politico: se mi fosse garantito un processo equo, tornerei in Catalogna da subito per continuare a fare il mio lavoro”. Una presa di posizione netta da parte del leader catalano, che continua: “Venerdì ero alla Generalitat dopo la dichiarazione di indipendenza da parte del parlamento: tra le mani avevo una serie di dati che indicavano che il governo spagnolo era al lavoro per preparare un’offensiva senza precedenti e anche una denuncia del procuratore che prevedeva delle pene da diversi anni di detenzione”, la giustificazione di Puigdemont. Che sottolinea: “Abbiamo sempre cercato la strada del dialogo, ma in queste condizioni non era una via percorribile”.

“NON SFUGGIREMO ALLA GIUSTIZIA”

Successivamente Carles Puigdemont ha commentato la decisione del procuratore spagnolo di incriminare lui e i membri del governo catalano: “La denuncia persegue idee e persone, non un reato: questa denuncia evidenzia le intenzioni bellicose del governo spagnolo”. E sottolinea: “Noi non sfuggiremo alla giustizia, ma ci confronteremo con essa in modo politico”. E poi una richiesta all’Europa: “Chiedo alla comunità internazionale di reagire: il caso e la causa della Catalogna mettono ine videnza i valori su cui si basa l’Europa”. Una conferenza stampa fiume di Puigdemont, che ha analizzato tutti i particolari della delicata questione catalana: “Non abbiamo mai abbandonato il governo, noi continueremo a lavorare”. Una battuta sulle elezioni indette da Rajoy: “Il governo di Madrid rispetterà il risultato, qualunque esso sia? Dobbiamo saperlo: non dovranno esserci delle diseguaglianze, non esistono elettori di Serie A ed elettori di Serie B”.

© Riproduzione Riservata.