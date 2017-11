LASCIA IL MARITO E 9 FIGLI/ Donna scappa per un uomo conosciuto su Facebook (di 14 anni più giovane)

Scappa col toyboy, ecco la storia di Heidi che abbandona il marito Andy per una fuga d'amore con Mamadou Jallow, un africano di 14 anni più giovane.

13 novembre 2017 Francesco Agostini

Scappa col toyboy (web)

Non tutti i matrimoni hanno un lieto fine. Anzi, al giorno d'oggi sono forse più le separazioni e i divorzi che le unioni solide e durature. Un caso clamoroso, però, è quello di Andy ed Heidi, una coppia all'apparenza felice e dal matrimonio solido. Un matrimonio e una vita familiare a dir poco rocambolesca: i due, infatti, hanno complessivamente nove figli. Racconta infatti Andy sul quotidiano 'The Sun': 'Lei aveva tre figli che provenivano da una precedente relazione. Io però non ho avuto alcun problema a crescerli come se fossero i miei. Li ho sempre considerati come se fossero i miei stessi figli. Dopo la nostra unione ne sono nati altri sei.' Una famiglia tremendamente numerosa e felice (almeno all'apparenza) quella di Andy ed Heidi, fino a che non succede qualcosa. Heidi inizia a cambiare repentinamente nell'atteggiamento. Racconta Andy: 'Improvvisamente ha iniziato a truccarsi in modo diverso, più pesante e a vestirsi in un modo del tutto inusuale. Ha cominciato inoltre a cambiare atteggiamento su molti, moltissimi aspetti. Era come se un alieno si fosse impossessato istantaneamente del suo corpo.'

FATALE FU FACEBOOK

Alla base della rottura dei rapporti tra Heidi ed Andy ci sarebbe il social network per eccellenza, quel Facebook che tante coppie ha fatto incontrare e anche, purtroppo, scoppiare. Continua il racconto di Andy: 'Oltre al cambiamento fisico ed emotivo, mi ero reso conto delle sue strane amicizie che aveva su Facebook. Nella lista degli amici c'erano soprattutto uomini di etnia africana e asiatica. Mai, però, avrei potuto immaginare un esito del genere.' Alla fine, però, la rottura è arrivata: violenta, inesorabile e, per il povero Andy, assai umiliante. Nonostante la donna abbia nove figli, non si è fatta alcuno scrupolo ad abbandonarli e a iniziare la sua nuova vita con il toyboy conosciuto su Facebook di nome Mamadou Jallow. 30 anni lui, 44 lei e una fuga d'amore che ha davvero dell'incredibile. Heidi si è difesa con un emblematico: 'Una donna non può essere libera di intraprendere una nuova relazione sentimentale nella propria vita?' Una frase senz'altro vera, ma che con 9 figli a carico forse assume tutt'un altro contorno: magari prima di farsi prendere dalla passione adolescenziale, a 44 anni bisognerebbe fermarsi un attimo e riflettere sulle conseguenze.

