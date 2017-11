TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord e Medio Oriente: la Russia di Putin ‘sfida’ Trump

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 14 novembre 2017: Corea del Nord e Medio Oriente, la Russia di Putin sfida apertamente l'America di Trump. Risolti attriti con la Russia?

14 novembre 2017 Niccolò Magnani

Terza Guerra Mondiale, Vladimir Putin (LaPresse)

Ve lo ricordate quando nel 2016 l’abbattimento di un jet russo al confine con la Turchia stava per far scoppiare una terza guerra mondiale, alimentata dal presunto (e in alcuni casi anche confermato) sostegno di Erdogan ai terroristi sunniti dell’Isis sul campo in Siria e Iraq? Ecco, da ieri le relazioni tra Russia e Turchia sono tornate a posto, almeno a livello pubblico-diplomatico. Dalla Corea del Nord al Medio Oriente, è sempre più Vladimir Putin e il Cremlino a confermarsi i veri protagonisti di trame, accordi, appelli mondiali per una pace duratura e allo stesso tempo il più possibile vantaggiosa per la Russia. Mentre Trump prosegue il suo viaggio in Asia - e dal suo entourage fanno sapere che potrebbe al suo ritorno inserire la Corea del Nord nella lista degli Sponsor del terrorismo del dipartimento di Stato Usa, aumentando così gli attriti e lo scontro con Kim Kong-un - è Putin a “sfidarlo” apertamente al gioco più da “guerra fredda” che da terza guerra mondiale. Una rinnovata leadership mondiale certificata anche dal rinato rapporto con la criptica e ricca Turchia (dove Trump non gode di una enorme stima, diciamo così): «Sottolineo all'inizio del nostro incontro, che le nostre relazioni possono essere considerate pienamente ristabilite» ha detto Putin in un incontro col collega turco Recep Tayyip Erdogan a Sochi.

SOLDATO DI KIM DISERTA, L’ESERCITO GLI SPARA

Mentre alla Casa Bianca hanno a che vedere uno scontro non indifferente con i servizi di intelligence americani sul caso Russiagate, in Corea del Nord il confine da decenni militarizzato contro Seul vede una “curiosa” novità. Mentre si prepara la guerra mondiale, un militare dell’esercito di Kim Jong-un ha deciso di disertare, fuggendo dall’incubo della dittatura militare di Pyongyang. Lo rivela l’agenzia Nova questa mattina, che spiega come il militare si è consegnato ai soldati della Corea del Sud presso il villaggio di Panmunjeom, l’insediamento lungo il confine militarizzato tra le Coree dove nel 1953 venne firmato l’armistizio tra i due paesi. L’esercito di Kim ha denunciato pubblicamente la diserzione precisando che «il militare, ferito ad una spalla e ad un gomito da commilitoni nordcoreani mentre tentava di disertare, è stato trasportato presso una struttura medica militare. Stando alle informazioni diffuse dalla Difesa sudcoreana, alcuni soldati sudcoreani hanno trovato il militare ferito dopo aver udito uno scontro a fuoco», si legge nell’agenzia. Il caso tra l’altro è assai strano visto che di norma al confine col “parallelo coreano” sono stipati i più fidati soldati fedeli alla dittatura comunista, proprio per evitare casi del genere. Si avranno ripercussioni tra i due Paesi? Ci saranno rivendicazioni e possibili nuove minacce?

