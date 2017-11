TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord, portaerei Usa ‘pressano’ Kim: tra negoziatori e scontro nucleare

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 15 novembre 2017: Corea del Nord, portaerei Usa pressano Kim Jong-un, la replica "programma nucleare continua"

15 novembre 2017 Niccolò Magnani

Terza Guerra Mondiale (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. Da un lato un negoziatore, dall’altro uno scontro che pare imminente: tra Usa e Corea del Nord la terza guerra mondiale non è solo un proclama “allarmistico” ma è un dato di realtà specie se si guardano le ultime mosse dei rivali internazionali. Come già annunciato le scorse settimana, sono arrivate le tre portaerei Usa a pochi passi dalla Nord Corea: la Nimitz, la Theodore Roosvelt e la Ronald Regan, tutte abili e arruolabili in caso di scontro totale, serviranno anche da deterrente e arma di pressing sula dittatura comunista per farla cedere sul programma nucleare finora sempre in avanzamento. Secondo quanto si apprende da Libero Quotidiano, alle esercitazioni prenderanno parte l'aviazione della marina e i bombardieri strategici B-1 Lancer, in grado di condurre attacchi nucleari: la mossa strategica e di “pressing” arriva da Trump in un momento in cui aveva da poco rilanciato sulla pazienza ormai persa dalla comunità internazionale per le minacce e falsità promulgate dal regime nordcoreano. «Le forze per distruggere la Corea del Nord sono più che sufficienti»: a queste nuove esercitazioni sono arrivate le dirette repliche da Pyongyang, «Le esercitazioni di guerra nucleare su larga scala e i ricatti inscenati dagli Stati Uniti per un anno intero con il sostegno dei loro seguaci per soffocare la nostra repubblica, non possono che condurre alla conclusione che l’opzione da noi intrapresa era quella giusta, e che dovremmo perseguirla sino infondo», recita la nota dell’esercito nordcoreano all’agenzia di regime KCNA». Lo scontro non è inventato, è reale, con una diplomazia che finora anche se semi-inesistente è riuscita ad evitare il peggio: ma basterà nei prossimi cruciali mesi?

IL NEGOZIATORE TRA USA E COREA DEL NORD

È arrivato ieri sera in Sud Corea un personaggio che potrebbe divenire chiave nei prossimi mesi di allerta guerra tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti: si chiama Joseph Yun ed è di fatto il “negoziatore principale” degli Stati Uniti per provare a trovare un punto di contatto in “triangolazione” tra Seul, Washington e Pyongyang. La visita è stato “promessa” durante il viaggio di Trump di queste settimana in Asia e giunge con l’incarico di allentare la tensione nella penisola sotto i riflettori del mondo per le minacce nucleari. Sarà in grado di condurre la tregua missilistica? Sarà in grado sopratutto di superare le tensioni e intemperanze che lo stesso Trump rischia ad ogni tweet lanciato sul web? Quanta fiducia porta dalla Casa Bianca? E sopratutto, è un uomo di Tillerson o dello stesso Trump? Le domande sono tante perché le risposte sono poche e per il momento oscure: quello che è certo è che Yun, sudcoreano e ambasciatore per gli Stati Uniti, avrà qualche giorno per cercare di trovare l’asset giusto per cominciare le trattative. Già iniziare potrebbe essere il primo vero grande obiettivo diplomatico.

© Riproduzione Riservata.