CHARLES MANSON/ Sta morendo l'icona del male americana: plagiò e fece uccidere nel nome di "Helter Skelter"

Charles Manson, 83 anni, sarebbe stato trasferito in ospedale dove si trova ricoverato in gravi condizioni. L'uomo è i mandante della strage di Bel Air nel 1969

16 novembre 2017 Paolo Vites

Charles Manson

E' da qualche tempo che si parla delle gravissime condizioni di Chalres Manson, un tempo considerato l'uomo più pericoloso d'America, oggi da quarant'anni in cella di isolamento condannato all'ergastolo, appena in tempo dopo che la pena di morte in California venne abolita proprio durante il processo, altrimenti non l'avrebbe scampata. Secondo quanto comunica il sito Tmz, Manson sarebbe stato trasferito in ospedale per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute, dopo un primo ricovero lo scorso gennaio. Quale sia la malattia di cui soffre non è dato sapere. Condannato nel 1972 all'ergastolo con la possibilità di libertà condizionale, tale richiesta gli è stata negata per ben dodici volte. Troppa paura per il fascino e l'influenza che questa figura negativamente mitica esercita ancora, oltre a non essere mai stato quello che si definisce un prigioniero modello: aggressione, possesso ripetuto di un'arma, minacce al personale. Manson è uno psicopatico, cresciuto con una madre prostituta e senza il padre, già in galera ancora minorenne.

Alla fine degli anni 60 creò grazie al carisma che esercitava sui giovani una comune che oltre al sesso libero grazie ai suoi insegnamenti, preparava una rivoluzione sanguinaria contro i benestanti bianchi con l'intenzione di scatenare la minoranza afro americana. Manson aveva cercato di sfondare nel mondo della musica rock, ma ne era stato cacciato, covando rabbia e risentimento sfociati nella strage di Bel Air. Alcuni suoi seguaci furono da lui mandati a massacrare i presenti, tra cui l'allora moglie del regista Roman Polanski, Sharon Tate, che fu massacrata a coltellate nonostante fosse incinta. Con lei furono uccise altre quattro persone. Di persona, Manson non ha mai ucciso nessuno, ma era chiaramente il mandante della strage così come dell'omicidio un imprenditore e della moglie. Sui muri della casa di Bel Air, scritte con sangue, le parole "maiali" e "helter skelter", titolo di una canzone dei Beatles, che Manson riteneva contenesse messaggi in codice che gli dicevano di cominciare la rivoluzione. Oggi ha 83 anni.

