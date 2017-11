Terza guerra mondiale/ Usa, Trump: “Dobbiamo denuclearizzare la Corea del Nord”

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 16 novembre 2017 e aggiornamenti. Usa, Trump: “Dobbiamo denuclearizzare la Corea del Nord”. E se fosse lui il vero pericolo?

16 novembre 2017 Silvana Palazzo

Terza guerra mondiale - Donald Trump (Foto: LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. La Corea del Nord va denuclearizzata: il diktat è di Donald Trump, che in un intervento alla Casa Bianca ha chiarito la necessità di «un'azione immediata». Il presidente degli Stati Uniti d'America ha sostenuto con forza la sua posizione con il presidente cinese Xi Jinping. «Tutte le opzioni restano sul tavolo», ha ribadito il tycoon. Parlando del suo viaggio in Asia, ha rivendicato i risultati ottenuti anche sul fronte della crisi nordcoreana. «I giorni in cui si poteva trarre vantaggio dagli Stati Uniti sono finiti», ha affermato Trump. Questa linea però preoccupa il Congresso, che ha preso molto sul serio la questione. «Siamo preoccupati che il presidente sia così instabile, così irascibile, che potrebbe ordinare un attacco nucleare, cosa ampiamente lontana dagli interessi di sicurezza nazionale degli Usa», ha dichiarato un senatore democratico, Chris Murphy. Per la maggior parte dei repubblicani, invece, nessun ostacolo dovrebbe essere posto alla capacità del presidente di difendere il Paese. «Il “Commander in chief” deve sempre avere il potere di rispondere se finiamo sotto attacco», ha spiegato invece il senatore ed ex candidato presidenziale Marco Rubio.

USA, IL VERO PERICOLO NON È KIM JONG-UN MA TRUMP?

Il titolo che il magazine Newsweek per descrivere la crisi nordcoreana e in particolare la gestione del presidente americano è provocatorio: «Trump potrebbe scatenare un Olocausto nucleare in cinque minuti». In Congresso c'è preoccupazione, tanto che per la prima volta in oltre 40 anni è stato avviato un esame attento delle prerogative del Commander in chief in caso di Terza guerra mondiale. L'ultima volta che le commissioni esteri di Camera e Senato di sono occupate di questa delicata materia era il marzo del 1976, quando il presidente americano Gerald Ford subentrò a Richard Nixon travolto dal Watergate. Con la crisi della Corea del Nord, Trump ha evocato il ricorso al potentissimo arsenale nucleare americano. Il timore di molti è che possa decidere di attaccare per primo. I democratici hanno cominciato dunque ad esprimere la loro preoccupazione per il «carattere troppo instabile e impulsivo» di Trump. Il timore è che possa davvero «ordinare irresponsabilmente» un preventivo bombardamento con armi atomiche sulla Corea del Nord.

