TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord: "Nessuna trattativa sul nucleare" (ultime notizie)

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie. Corea del Nord: "Nessuna trattativa sul nucleare". Pyongyang esclude qualunque passo indietro o un possibile accordo con gli Usa

18 novembre 2017

Kim Jong Un (foto LaPresse)

Due mesi senza test nucleari in Corea del Nord, e più di qualcuno fra gli osservatori di politica internazionale ha iniziato a pensare a come Pyongyang potrebbe stare pensando ad un passo indietro per stemperare il clima da Terza Guerra Mondiale venutosi ormai a creare da mesi con gli Stati Uniti. Sul giornale governativo del regime di Kim Jong Un, il Rodong Sinmun, è stato però pubblicato un editoriale in cui si smentisce categoricamente la possibilità che la Corea del Nord possa anche solo rivedere o rivalutare i propri piani sul nucleare. “la conclusione a cui il nostro esercito e il popolo sono giunti, nell'ambito del confronto con gli Stati Uniti, è che non esiste altro modo di opporsi all'imperialismo repressivo statunitense se non con un giusto deterrente nucleare. Gli Stati Uniti dovrebbero abbandonare le loro stupide ambizioni.” Questi i concetti chiave in un editoriale che non lascia spazio a troppe interpretazioni, considerando che quanto viene pubblicato sul Rodong Sinmun, viene considerato voce diretta del regime di Pyongyang.

UN BRACCIO DI FERRO DIPLOMATICO

Le ipotesi su un passo indietro nordcoreano poggiano anche e soprattutto sui comportamenti di alcuni Stati notoriamente amici di Pyongyang, ma che si sono adeguati alle sanzioni Onu, peraltro chiudendo ricchi affari con gli Stati Uniti, come ad esempio Singapore. Ma anche la Cina ultimamente ha vacillato, ponendo come condizione il disarmo nucleare per sostenere poi Pyongyang nel dialogo con gli Stati Uniti. Per la Corea del Nord lo sviluppo nucleare però fa parte di un piano di sicurezza nazionale ritenuto indispensabile ora più che mai, considerando le portaerei statunitensi che stanno accerchiando la nazione. L’editoriale sul Rodong Sinmun si chiude senza lasciare spazio a ripensamenti da parte di Pyongyang sul nucleare: “Abbiamo o già chiarito che non faremo mai un passo indietro da una strada per rinforzare il nucleare, a meno che la politica ostile degli Stati Uniti contro di noi giunga al termine.” Ma che siano gli Usa a fare un passo indietro sembra altrettanto improbabile.

