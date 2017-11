UN PENE NEL CIELO/ Foto, Top-Gun con un aereo militare USA lo disegna sopra il Wisconsin: generali sconvolti

Un pene disegnato nel cielo, lo scherzo di un pilota americano. L'aeronautica americana preannuncia provvedimenti, gli abitanti della cittadina di Okanogan sbalorditi

18 novembre 2017 Fabio Belli

Un pene disegnato con un aereo negli usa

Un pilota americano buontempone potrebbe passare dei guai non indifferenti con l’aeronautica statunitense. Questo perché durante una manovra aerea ha pensato bene di disegnare, con le caratteristiche scie bianche lasciate dagli aerei in volo che solcano il cielo, la sagoma di un pene gigante ben visibile in cielo. La Marina degli Stati Uniti, venerdì 17 novembre, ha descritto ufficialmente in una nota come "inaccettabile" l' umorismo di uno dei suoi piloti che ha disegnato un pene gigante nel cielo con le striature di condensazione del suo aereo durante una sessione di addestramento. I residenti della piccola città di Okanogan nello stato di Washington (zona occidentale degli Stati Uniti) sono rimasti a bocca aperto nello scoprire che uno degli aerei da caccia dalla vicina base aerea stava iniziando a disegnare un percorso di volo insolito attraverso i cieli di questa piccola città di 2.500 abitanti.

"SIAMO RIMASTI A BOCCA APERTA"

I fatti sono accaduti nella giornata di giovedì 16 novembre, una madre si è immediatamente lamentata con l' mittente televisiva locale KREM 2, che a sua volta ha chiesto l’intervento delle autorità militari. Questa manovra non ha "alcun valore di addestramento", ha avvertito l' aeronautica militare degli Stati Uniti d' America, spiegando come la stessa non fosse stata in alcun modo concordata con i superiori e avvertendo che "l'equipaggio dovrà essere ritenuto responsabile (...) La marina militare si aspetta che i suoi equipaggi soddisfino gli standard più elevati e considera comportamenti di questo tipo assolutamente inaccettabile". "Ognuno è rimasto sconvolto", ha esclamato James Farmer, residente di Okanogan, intervistato dalla rivista Vice News. Quello che doveva essere solo uno scherzo goliardico, per quanto il pilota abbia dimostrato qualità acrobatiche notevoli nel disegnare il pene nel cielo, potrebbe dunque costar caro in termini di punizione ai responsabili dell’equipaggio, oltre che al pilota stesso.

So i guess someone had enough money and time to draw a dick in the sky with an airplane today?????????? pic.twitter.com/8f3ZavoQy2 — James (@JamesFarmer112) 16 novembre 2017

