TERZA GUERRA MONDIALE/ I 15 possibili obiettivi nucleari della Corea del Nord (ultime notizie)

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie: i 15 possibili obiettivi nucleari della Corea del Nord. Pyongyang potrebbe attaccare Manatthan e la Casa Bianca

25 novembre 2017 Fabio Belli

Kim Jong Un (foto LaPresse)

Terza Guerra Mondiale. La tensione fra Corea del Nord e Stati Uniti, ma sarebbe anche il caso di dire fra Corea del Nord e resto del mondo, rischia di aumentare esponenzialmente negli ultimi giorni. E’ notizia di ieri di un piano già pronto per evacuare il Giappone, nelle sue principali città, nel caso in cui Pyongyang dovesse sferrare un temutissimo attacco nucleare. Ma in realtà, secondo informazioni dei servizi segreti americani, sarebbero 15 gli obiettivi sensibili che la Corea del Nord avrebbe nel mirino nel caso in cui il leader Kim Jong Un volesse mostrare al mondo la potenza nucleare della Nazione. Queste informazioni sono state valutate dall’European Council on Foreign Relations che ha redatto un elenco di 15 bersagli potenziali, tra i quali ci sono il Pentagono e Manhattan negli Stati Uniti, Guam, le basi statunitensi nel Pacifico, le Hawaii e diversi altri. Inutile dire che l’attacco verso uno solo di questi obiettivi scatenerebbe una potenziale Terza Guerra Mondiale.

ALLARME ANCHE IN COREA DEL SUD

La tensione è dunque alta e questa relazione dell’European Council on Foreign Relations non contribuisce a smorzarla. “Se la comunità internazionale vuole evitare una guerra – viene scritto nel report –“deve comprendere come il regime considera le sue armi nucleari e quando sarebbe disposto ad usarle. Questo perché la Corea del Nord non distingue tra l’uso di armi nucleare contro obiettivi militari e l’utilizzo contro i civili”. Parole molto pesanti, ma non ci sono solo gli Stati Uniti e il Giappone nel potenziale mirino nucleare di Pyongyang. Anche la Corea del Sud potrebbe essere colpita e da tempo richiama l’attenzione della comunità internazionale per bloccare lo sviluppo nucleare dei “cugini” del Nord: anche la capitale Seul fa parte della lista dei 15 obiettivi, e a questo punto la stretta finale con nuove sanzioni nei confronti della Corea del Nord potrebbe arrivare molto presto.

