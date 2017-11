Terza Guerra Mondiale/ Giappone, piano per evacuare i propri cittadini dalla Corea del Sud

Terza Guerra Mondiale: le ultime notizie di oggi, 27 novembre 2017, e gli aggiornamenti. Giappone, piano per evacuare i propri cittadini dalla Corea del Sud: lo rivela il Japan Times

27 novembre 2017 Silvana Palazzo

Terza Guerra Mondiale - Shinzo Abe (Foto: LaPresse)

Terza guerra mondiale. Il Giappone intanto sta preparando un piano per evacuare i propri cittadini dalla Corea del Sud in caso di scontro militare tra il regime di Kim Jong-un e gli Stati Uniti. Il piano, descritto dal Japan Times, prevede che i 38 mila cittadini giapponesi residenti in Corea del Sud, oltre ai turisti nipponici, vengano trasportati attraverso aerei civili o navi, ma non tiene ancora conto del sostegno dell'esercito statunitense. Di fatto il piano prevede anche che i cittadini ancora rimasti in Corea del Sud dovranno trasferirsi nella città meridionale di Busan per essere trasportati prima a Tsushima, nella prefettura di Nagasaki, con aliscafi e poi in una delle principali isole con gli elicotteri delle forze di autodifesa. Le tensioni nella penisola coreana restano elevate, per questo il governo giapponese ha intensificato i preparativi per fronteggiare un'eventuale conflitto mondiale, tra cui un'esercitazione avvenuta ad aprile basata su uno scenario in cui un missile aveva colpito il paese.

ISOLE SENKAKU: QUI SCOPPIERÀ LA TERZA GUERRA MONDIALE?

La Terza guerra mondiale potrebbe scoppiare nelle isole Senkaku. Secondo vari analisti le tre principali isole del piccolo arcipelago fanno da teatro ad una crisi geopolitica che potrebbe generare un conflitto mondiale. Il seme, come riportato dal Sole 24 Ore, è stato gettato l'11 settembre 2012, quando il governo centrale nazionalizzò le isole Senkaku per evitare che le comprasse il governatore nazionalista di Tokyo Shintaro Ishihara. Pechino reagì quindi con un boicottaggio economico e cominciò a intensificare le incursioni nell'area. Il cielo è diventato minaccioso in particolare da quando la Cina ha istituito una Zona di identificazione per la difesa aerea che si sovrappone a quella giapponese sopra le Senkaku, di cui rivendica peraltro la sovranità chiamandole Diaoyu. Tokyo intende continuare ad incrementare le unità di guardia costiera a Ishigaki e inviarvi un contingente permanente dell'esercito con sistemi missilistici intimavi. E infatti su un'altra isola remota, Yonaguni, sono comparse nuove installazioni radar, mentre anche le isole di Miyako e Amami saranno presidiate.

