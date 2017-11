TERZA GUERRA MONDIALE/ Putin, “distruggere le armi chimiche”: messaggio alla Corea del Nord?

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 28 novembre 2017: l'appello di Putin, "distruggere le armi chimiche". Messaggio alla Corea del Nord? La diplomazia in Sud Corea

28 novembre 2017 Niccolò Magnani

Terza Guerra Mondiale, Vladimir Putin (LaPresse)

In questi mesi di estremo allarme per una possibile terza guerra mondiale in atto sul Pacifico, come punto scatenante, ma globale con le minacce missilistiche lanciate da Usa e Corea del Nord, si è spesso parlato del rischio grosso di conflitti nucleari. Kim e Trump litigano su quello, i vari alleati temono l’esplodere dello scontro atomico, e si è lasciati forse troppo in secondo piano i rischi di una guerra chimica. Era solo lo scorso agosto quando un rapporto curato dalla società di intelligence AMPLYFI e dall'Università di Harvard apriva il rischio fortissimo di armi chimiche in mano a Pyongyang: «armi biologiche capaci di colpire e uccidere migliaia di soldati e civili in caso di guerra sono un'altra parte importante degli armamenti della Corea del Nord», spiegavano gli studiosi Usa. Temevano che Kim Jong-un abbia sviluppato decine di agenti biologici mortali, tra cui il batterio della peste, in linea teorica utilizzabile per armare missili balistici verso la la Corea del Sud oppure obiettivi più lontani come gli Usa. Il rischio non è eliminato, ovviamente, e leggendolo sotto questa luce si potrebbero allora capire meglio le parole rilasciate ieri da Putin in una sorta di appello mondiale contro le armi chimiche: «Esortiamo gli Stati in possesso di armi chimiche di seguire il nostro esempio e fare ogni sforzo per completare al più presto la distruzione delle scorte esistenti, così come chiediamo ai Paesi che si trovano ancora ai margini della convenzione di unirsi senza indugio», spiega il presidente russo in un telegramma di saluto ai delegati della 22esima sessione della Conferenza degli Stati partecipanti alla Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche. Un messaggio alla Corea del Nord? Probabile, anche se di contro Mosca continua a tessere la trama della diplomazia, come rilanciato giusto ieri durante l’incontro con gli alleati americani della Sud Corea.

SEUL SPINGE PER IL DIALOGO CON LA NORD COREA

L’incontro ieri tra la Corea del Sud e l’inviato da Mosca ha portato subito una importante dichiarazione volta e diretta alla Corea del Nord, probabilmente come “strategia” condivisa con l’alleato americano, pronto a livello pubblico a scatenare una terza guerra mondiale contro il nemico Kim Jong-un, proprio per i test nucleari e il rischio di attacco basilico. «La Corea del Nord ha interrotto i test nucleari e missilistici il 15 settembre. Ma non sappiamo perché hanno fermato le loro provocazioni: a causa di problemi tecnici o sotto pressione da parte di Stati Uniti, Cina e Russia. Comunque, questo è un buon segno, e se la tendenza continua, siamo pronti per i colloqui diretti con Pyongyang», lo spiega l'inviato presidenziale speciale della Corea del Sud Song Young-gil ai media russi dopo i primi colloqui con il vice di Lavrov in visita a Seul. Il dialogo tra le due Coree è stato ed è ancora il vero obiettivo di Moon Jae-in dopo la sua elezione e il risultato potrebbe essere davvero importante se avvenisse, evitando così uno scontro in cui tutti al momento potrebbero perderci (e forse ancora per questo non hanno mosso l’ultima provocazione per scatenare un conflitto mondiale).

© Riproduzione Riservata.