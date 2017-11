TERZA GUERRA MONDIALE/ Nuovo missile Corea del Nord: pronto raid di Seul, ma Trump che fa?

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 29 novembre 2017: nuovo missile Corea del Nord verso il Giappone, pronta la reazione in un raid dalla Sud Corea. E Trump che fa?

29 novembre 2017 Niccolò Magnani

Terza Guerra Mondiale, nuovo missile lanciato dalla Corea del Nord (LaPresse)

Lunedì qualche minima speranza di un dialogo si era aperta tra Corea del Nord, Sud Corea, Usa (e sotto l’egida di Cina e Russia, tutti protagonisti della potenziale terza guerra mondiale): eppure ieri tutto è crollato di nuovo, con il nuovo missile balistico lanciato dal regime di Kim Jong-un dalla provincia meridionale di Pyongan verso est nelle prime ore di mercoledì (martedì sera in Italia). Un altro avviso, un’altra provocazione, un silenzio rotto che durava dal 15 settembre scorso e per un mese e mezzo aveva fatto sperare ad una possibile tregua internazionale. Sono poi in corso nuove verifiche di Suel con l’alleato americano per capire dove è stato indirizzato il missile balistico e se, come sembra lecito pensare, si tratti dell’ennesimo atto di provocazione del regime di Kim Jong-un. Di certo, il missile ha sorvolato il Giappone come quelli dei mesi scorsi ma non è chiaro verso dove e soprattutto dove si è schiantato (probabile nel mare davanti al Giappone, come confermato da Shinzo Abe ieri in tarda serata italiana). «La Corea del Nord sta portando avanti i programmi atomici a un passo più veloce. Non possiamo escludere che entro un anno possa annunciare la definizione della sua forza nucleare», ha spiegato ieri sera il ministro dell’Unificazione sudcoreano Cho Myoung-gyon. «È nei fatti - ha riportato l'agenzia Yonhap - che abbiamo registrato rilevanti movimenti al Nord, ma resta da chiarire se Pyongyang voglia procedere a nuove provocazioni».

PRONTA LA REAZIONE DI TRUMP?

E ora? Le risposte alla provocazione nordcoreana potrebbero essere durissime, specie dagli Stati Uniti che solo una settimana fa avevano inserito Pyongyang nella lista “nera” dei paesi sponsor di terrorismo nell’ambito di «una campagna tesa a portare al massimo livello la pressione per isolare Pyongyang per il suo programma nucleare e missilistico», come spiegava Trump solo una settimana fa. Dopo il potentissimo test nucleare lanciato il 3 settembre scorso, la corsa all’atomica del regime di Kim è sempre più pericolosamente vicino alla meta. Intanto, le autorità militari sudcoreane preparano un'esercitazione missilistica per un raid di precisione in risposta al lancio di un missile della Corea del Nord: e Trump? Si attende la decisa risposta, magari prima convocando una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, che però nei mesi scorsi si è spesso rivelato impotente davanti alle continue esercitazioni di Kim Jong-un. Se quello degli ultimi mesi è stato il silenzio prima della tempesta ancora non lo sappiamo, di certo da qui a fine 2017 il timore per una terza guerra mondiale è molto più plausibile che mai.

