CAOS CATALOGNA/ Arrestare tutti, la mossa che azzera il vantaggio di Madrid

Madrid ha ordinato l'arresto degli indipendentisti ed è stato spiccato un mandato di arresto europeo per Puigdemont. Una decisione poco chiara che aumenterà le divisioni. GIANLUIGI DA ROLD

Catalogna, migliaia in piazza contro l'arresto membri governo catalano (LaPresse)

Come può andare a finire la vicenda della Catalogna, con le risposte che arrivano da Madrid, in prima battuta, e quelle che arriveranno da Bruxelles in seconda istanza?

La storia comincia il 1° ottobre, con un referendum certamente arbitrario, ma che viene inopinatamente "curato" dall'intervento di 15mila uomini della Guardia Civil, che non si sono risparmiati in un'azione repressiva, a colpi di manganello e con gravi aggressioni nei confronti dei votanti. Un fatto che è diventato controproducente per l'immagine democratica di Madrid.

L'impressione che si coglie subito all'esterno, in questa drammatica vicenda spagnola, è quella di una duplice irresponsabilità e di qualche cosa di poco chiaro che è stato intrapreso e deciso in altra sede, non solo a Barcellona e a Madrid. Ma è solo un pensiero, tutto da decifrare che prima o poi si risolverà.

Intanto, in Spagna, ora si arriva alle decisioni giudiziarie, come se si potesse risolvere una questione di tale portata, niente meno che un'indipendenza dichiarata di una grande regione, con un processo e la galera per i ministri della Generalitat di Barcellona. E, ultimo atto, i mandati di arresto di carattere europeo. Praticamente un'escalation, che non farà che accumulare rancore e divisione che si trascinerà per un tempo immemorabile.

Ieri, infatti la Procura generale spagnola ha chiesto alla giudice della Audiencia National, Carmen Lamela, di emettere un mandato di arresto europeo contro il presidente catalano Carles Puigdemont che, con altri suoi quattro ministri, si trova in Belgio per interessare e coinvolgere l'Europa. In questo modo, Puigdemont e i quattro non si sono presentati a Madrid per essere interrogati.

Al momento, nella capitale spagnola, sono "fermati", interrogati e in attesa di giudizio, l'ex vicepresidente della Generalitat di Catalogna, Oriol Junqeras, e altri sette esponenti dell'ex governo di Barcellona. Anche la presidente del Parlamento catalano, Carme Forcadell, è imputata di ribellione. Ma per tutti gli altri c'è un elenco di reati che possono portare al carcere a vita: ribellione, sedizione e malversazione.

Ripetiamo: come una questione di tale portata possa entrare in un tribunale e portare a un processo, è problema difficile da decifrare.

Puigdemont ha già dichiarato che non ritorna e non si presenterà a Madrid neppure nei prossimi giorni. E, a questo punto, solo il Belgio può decidere sul merito della richiesta del tribunale supremo spagnolo, prima imprigionando Puigdemont e gli altri quattro ministri, e poi, nel giro di un paio di mesi, consegnandoli alla giustizia di Madrid.

Quale è la difesa di Puigdemont? Dice che si tratta di un "processo politico". La sua dichiarazione viene ripresa da migliaia di catalani, che hanno già riempito le piazze delle loro città e hanno manifestato davanti alla sede della Generalitat di Barcellona, gridando non solo "Processo politico" e "Puigdemont presidente", ma anche "Libertat".

Comunque vada a finire l'aspetto giudiziario della questione catalana, è evidente che ci si trova (e anche il futuro riserverà un simile scenario) di fronte a una spaccatura all'interno della Spagna e della stessa Catalogna che difficilmente si potrà cancellare o metabolizzare.

Sembra che per un mese, tra perdite di tempo e dichiarazioni di ogni tipo, ci si sia dimenticati completamente della politica, l'arte della trattativa e del confronto per arrivare a una soluzione ragionata.

Sarà certamente difficile in futuro comprendere quale sia la maggioranza reale in Catalogna: quella che vuole restare spagnola o quella che vuole restare indipendente? Non c'è dubbio che un Paese spaccato in due, con una maggioranza piccola e una minoranza consistente, di fronte a un simile problema, difficilmente si può governare e può vivere tranquillamente. Una risposta può arrivare difficilmente anche dalle nuove elezioni del prossimo 21 dicembre in Catalogna.

Ora, senza addentraci in dietrologie che non portano da nessuna parte, ci si deve chiedere che cosa sia veramente accaduto in questi mesi a Barcellona. E per quale ragione Madrid abbia reagito in questo modo.

C'è stata in una circostanza una breve dichiarazione del leader dei liberali europei, Guy Verhofstadt, che appariva come un incoraggiamento a Puigdemont e ai catalani indipendentisti. La formula che usò nell'occasione Verhofstadt fu quella di una Spagna federale in un'Europa federale.

Puidgemont ha forzato la mano? Ha compreso male? Certamente è impressionante il voltafaccia di Verhofstadt che, nel giro di quattro giorni, si è rimangiato tutto e ha parlato di "indipendentisti folli". Mentre l'Europa, che è attenta sempre a tutto, quando si parla di bilanci, si è ufficialmente defilata e non ha tentato alcuna reale mediazione di fronte a una crisi così grave.

E' nota da oltre un secolo la ricorrente vocazione indipendentista della Catalogna. Trattare un simile argomento con sufficienza, magari con supponenza, può solo svelare una "manina sporca" o la messa in scena di un gioco che può diventare estremamente pericoloso. Forse l'epoca dell'irresponsabilità ha investito la Spagna e l'Europa stessa.

Il problema di fondo è che, di fronte alla crisi della democrazia in quasi tutto il mondo occidentale, l'incidente catalano porta solo a nuove divisioni e non certo all'integrazione che viene sempre predicata, quasi a sproposito.

