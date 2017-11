Terza Guerra Mondiale/ Missile Corea del Nord: la Cina ‘media’, ma finora ha fallito

Terza Guerra Mondiale, ultime notizie di oggi 30 novembre 2017: Corea del Nord, la minaccia dei missili contro Giappone e Usa. La Cina media, ma finora ha fallito

30 novembre 2017 Niccolò Magnani

Terza Guerra Mondiale, Xi Jinping (LaPresse)

Ora permetteteci una piccola uscita dal seminato: sentire la Cina che si dice “preoccupata per la situazione in Corea”, quando questa terza guerra mondiale è opera, se non grande responsabilità, del governo cinese che per decenni ha coperto le attività (per scambi commerciali e per simili idee politiche-ideologiche) del regime comunista, fa oggettivamente sorridere (per non piangere). Eppure il “gioco” degli equilibri internazionali, volenti o nolenti, passa per la Cina, e non più solo per Russia e Usa: in Corea del Nord negli ultimi due anni si sono raffreddati i rapporti tra Xi Jinping e Kim Jong-un, tanto che le ultime due ondate di sanzioni sono state volute e sostenute dal governo cinese. Secondo l’agenzia sudcoreana Yonhap il lancio del missile di due sere fa sarebbe anche una risposta alla offensiva cinese dell’ormai ex alleato: intanto la Cina ha espresso «grave preoccupazione e opposizione al nuovo lancio dalla Corea del Nord. Ci vuole stabilità e pace nella penisola» e bisogna lavorare per combattere le provocazioni, ha spiegato il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang. Resta il peccato originale cinese ma al momento per la pace in quelle terre non si può non passare dal vaglio e dalle mosse di Pechino.

SEGRETARIO ONU, “FERMA CONDANNA, VIOLA OGNI REGOLA“

Il giudizio del Segretario Generale dell’Onu, Antonio Gutierres, prima delle prossime decisioni del Consiglio di Sicurezza subito convocato dopo il lancio del missile nordcoreano due giorni fa, è netto: «una chiara violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, che mostra totale disprezzo per la visione unitaria della comunità internazionale». L’Onu esorta poi Pyongyang a desistere dal prendere altri provvedimenti destabilizzanti: il livello dello scontro mondiale dopo il nuovo missile è ancora ulteriormente salito e le prossime decisioni dei principali protagonisti in atto stabiliranno tempi e modi di una escalation gravissima o - si spera - di un “appeasement” internazionale. Trump, dopo un colloquio telefonico avuto ieri sera con l’omologo cinese Xi Jinping, ha spiegato che «Ulteriori importanti sanzioni saranno imposte alla Corea del Nord oggi. La situazione sarà gestita! La Cina deve usare tutte le leve a sua disposizione per convincere la Corea del Nord a porre fine alle sue provocazioni e a tornare sulla strada della denuclearizzazione». Per ora non ci sono però “uscite di testa” di Trump o degli alleati giapponesi e sudcoreani, ma le minacce di Kim non mettono al riparo da nessun tipo di “risposta” ai test missilistici nordcoreani che da ieri si sono autodefiniti «stato nucleare» e con un unico obiettivo in mente, «colpiremo gli Stati Uniti d’America».

© Riproduzione Riservata.