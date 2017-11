MARTIN LUTHER KING A LUCI ROSSE/ File segreti della Cia contro il leader afroamericano

Tra le migliaia di file della Cia sull'omicidio Kennedy spuntano anche indagini condotte sul leader dei diritti civili Martin Luther King, ecco di cosa si tratta

05 novembre 2017 Paolo Vites

Martin Luther King

C'è da chiedersi se la Cia sia un grande buco dove chiunque nel corso dei decenni ha potuto attingere a notizie segrete, o se i suoi agenti hanno svenduto un po' di tutto. L'apertura dei famigerati archivi segreti dell'intelligence americana, annunciata 25 anni fa con uno speciale decreto dell'allora presidente Bill Clinton sul caso dell'omicidio di John F. Kennedy, fino ad adesso non hanno portato alcuna rivelazione inedita. Tutte cose che già si sapevano. In quella marea di decine di migliaia di file spuntano poi casi che interessano altri personaggi, ad esempio Martin Luther King, il leader dei diritti civili americano assassinato nel 1968. Si scopre che il reverendo era un malato di sesso, che indulgeva in rapporti extra coniugali continui e anche in festini. Che avesse tradito la moglie molteplici volte lo sapevano già tutti. Che poi ci siano stati anche festini a sfondo omosessuale è un pericolare in più tutto da verificare. In particolare, rivela, il Guardian, c'è un file che contiene la testimonianza di un predicatore di colore che prese parte a un workshop dedicato a insegnare a nuovi ministri la predicazione, del febbraio 1968 a Miami, in cui l'uomo "esprime il suo disgusto per le feste notturne a base di alcolici, fornicazione e omosessualità che si tennero durante la conferenza".

Il paladino dei diritti civili avrebbe poi avuto una figlia illegittima e intrattenuto una relazione intima con la cantautrice Joan Baez, tutte cose mai verificate e accertate. Ci sono poi altri file, uno di un mese precedente l'uccisione di King, in cui si parla dei contatti del leader afroamericano con membri del partito comunista americano, un rapporto che sarebbe durato dai primi anni 60 in cui i comunisti cercarono di costruire con i neri americani una grande coalizione rivoluzionaria. A giudicare dalla storia, non andò in porto. Per quanto riguarda invece l'uccisone di Kennedy, c'è un memo della Cia del 1975 in cui si dice, che dopo accurate indagini dentro e fuori degli Stati Uniti per capire se Lee Oswald aveva agito per conto della stessa Cia, niente che dimostrasse ciò era stato trovato. E figuriamoci se la Cia avesse mai ammesso una cosa del genere.

