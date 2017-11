Evacuato Parlamento Scozia/ Allarme antrace o pacco bomba? “Polvere bianche in lettere per politici”

Evacuato Parlamento Scozia ad Edinburgo: ultime notizie, allarme antrace o pacco bomba sospetto? Media inglesi, «polvere bianche dentro lettere inviate a politici conservatori»

07 novembre 2017 Niccolò Magnani

Parlamento Scozia, Edinburgo (Twitter)

Il Parlamento di Scozia è stato evacuato poche ore fa dopo un primo allarme terrorismo scattato attorno alle 11.35: in un primo momento sembrava il consueto allarme bomba, con relativa evacuazione di tutti gli edifici politici di Edimburgo, ma fin da subito era stata data notizia di una possibile altra spiegazione, e così infatti è avvenuto. Il Parlamento è stato evacuato in fretta e furia dopo che è stata trovata della polvere bianca in alcune lettere ricevute e aperte da alcuni deputato conservatore, in particolare Halco Johnston, Liz Smith e Edward Mountain (fonte The Indipendent). La polizia è in azione per valutare la pericolosità o meno dell'oggetto: secondo quanto filtrato dai media scozzesi, sarebbero ben tre i pacchetti-buste contenenti la povere bianca di cui ovviamente il primo pensiero va all’antrace (sostanza altamente pericolosa e mortale). I politici conservatori l’hanno ritrovata all’interno delle loro buste recapitate pare questa mattina e subito è scattato l’allarme.

L’ALLARME DELLA POLIZIA

Le procedure di emergenza anti-terrorismo sono entrate in azione e per questo in un primo momento è stato detto dai media scozzesi che si trattava di un allarme bomba: in realtà poi la questione della polvere bianca ha preso piede e così ha spiegato un portavoce della polizia in esclusiva al The Indipendent. «La polizia di Edimburgo ha risposto al Parlamento scozzese alle 11.35 di martedì 7 novembre dopo la scoperta di un pacchetto sospetto. L'edificio è stato evacuato come precauzione e le indagini stanno continuando». In un secondo momento, Sky News ha sentito anche un portavoce del Parlamento scozzese che ha spiegato come « accaduto un incidente che richiedesse l'evacuazione dell'edificio MSP a Holyrood. Il blocco MSP è attualmente chiuso. Lo staff del Parlamento sta lavorando per valutare la situazione. La polizia è presente in scena, è stato attivato il team di gestione incidenti del Parlamento, che fa parte di un processo preordinato messo in atto, pronto ad affrontare tali situazioni di sviluppo». Torna l’incubo antrace anche in Europa, anche se al momento non ci sono segnalazioni sulla pericolosità di quella polvere bianca, subito portata in laboratorio per le prime analisi del caso.

