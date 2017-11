TERZA GUERRA MONDIALE/ La Cina tra due fuochi (ultime notizie)

Terza Guerra Mondiale, la Cina tra due fuochi: nella crisi tra Usa e Corea del Nord, Pechino cerca di mantenere la pace e al tempo stesso gli equilibri geopolitici

07 novembre 2017 Fabio Belli

Cina, Pechino monitora la situazione tra Usa e Corea del Nord

TERZA GUERRA MONDIALE. Nella situazione di grande tensione che persiste tra Stati Uniti e Corea del Nord, che in molti ritengono essere il possibile preludio all’inizio di una Terza Guerra Mondiale, la situazione della Cina continua ad essere centrale per capire quello che può essere lo sviluppo della situazione. Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ritiene il ruolo di Pechino importantissimo per convincere Pyongyang ad interrompere i test missilistici nucleari, ed Trump ha cercato contatti diretti con il Presidente cinese Xi Jinping per riuscire a raggiungere una svolta nella situazione di tensione politica. Il problema è che gli Stati Uniti sanno che la Corea del Nord potrebbe arrivare presto ad avere la potenza nucleare per colpirli direttamente a livello militare: una situazione preoccupante visto che gli Usa non potrebbero che rispondere con la guerra ad una minaccia di questo tipo, con tutte le implicazioni che questo potrebbe avere a livello internazionale. Per questo la speranza di Trump è che sia la Cina a togliere le castagne dal fuoco per tutti.

LA PAURA DEL NUOVO CROLLO DI UN REGIME COMUNISTA

Almeno questa è la teoria che è apparsa sull’intervista “Internazionale”, illustrata dalla giornalista Gwynne Dyer, esperta della zona coreana. Secondo la Dyer, la Cina è ben consapevole del fatto che l’azione di Pyongyang vada limitata in qualche modo. Nonostante questo, Pechino è letteralmente in preda al terrore di fronte alla prospettiva di veder crollare un altro regime comunista, prospettiva più che mai concreta nel caso in cui la Corea del Nord debba piegarsi alla volontà statunitense. Proprio di recente è andato in scena il congresso del Partito Comunista Cinese, che ha rilevato come la Cina sia di fatto rimasto, pur in tutte le sue concessioni e contraddizioni, l’ultimo grande baluardo di un socialismo che vacilla negli Stati più piccoli, come la Corea del Nord, che non godono più della tutela internazionale d’un tempo. Dunque per la Cina c’è quasi l’esigenza di mantenere i piedi in due scarpe, cercare di mantenere gli equilibri geopolitici senza restare però sorda ai pericoli che la tensione nucleare tra Usa e Corea del Nord può causare.

