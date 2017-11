TERZA GUERRA MONDIALE/ La Russia non rompe i ponti con la Corea del Nord (ultime notizie)

09 novembre 2017 Fabio Belli

Trump e Putin, distanza sulla Corea del Nord

TERZA GUERRA MONDIALE. La crisi tra Usa e Corea del Nord sta vivendo una fase ancora bollente, con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha di nuovo tuonato contro Pyongyang, esortando peraltro Pechino e Mosca a tagliare una volta per tutte i ponti con il regime di Kim Jong Un. Un invito che la Russia però non sarebbe affatto intenzionata ad accogliere, come affermato recentemente dal Ministro degli Esteri russo, Sergey Ryabkov: “Non abbiamo mai sostenuto l'idea di un embargo totale contro la Corea del Nord, così come nei confronti di qualunque altro paese. Riteniamo che la situazione debba essere risolta con metodi diversi", ha affermato, prendendo dunque le distanze in maniera abbastanza netta dalla possibilità di un “embargo politico” che potrebbe isolare definitivamente Pyongyang nei confronti degli Stati Uniti e, di conseguenza, verso il resto del mondo.

TERZA GUERRA MONDIALE, ANCHE LA CINA TENTENNA

La presa di posizione della Russia dovrebbe essere decisamente importante anche nell’ottica cinese, visto che difficilmente le strade di Mosca e Pechino divergeranno da una visione comune sulla crisi nordcoreana. Le relazioni diplomatiche ed i legami economici tra Russia e Cina e Pyongyang sono d’altronde abbastanza noti, ma la Cina nelle ultime settimane aveva fatto intendere di poter aprire agli Usa riguardo una condotta più rigida verso la Corea del Nord, soprattutto sulla possibilità di chiudere al dialogo riguardo l’effettuazione di nuovi test militari. Ma questo non significa che la distanza tra Pechino e Pyongyang possa aumentare a dismisura, anzi: l'ombra della Cina e della Russia sembra decisiva per frenare Trump e gli Stati Uniti dal lanciare un'offensiva militare verso la Corea del Nord, e le dichiarazioni di Ryabkov portano a pensare che il quadro non cambierà nelle prossime settimane.

