TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord, premier Cina: “no al nucleare è obiettivo incrollabile”

01 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Terza Guerra Mondiale, Corea del Nord (LaPresse)

Come abbiamo provato a spiegare ieri, il ruolo della Cina all’interno di questa pre-terza guerra mondiale, è forse quello più prezioso anche se più incontrollabile e imprevedibile di tutti i principali attori internazionali. La crisi in Corea del Nord non si placa e se le esternazioni di Trump che dà a Kim Jong-un del ”cagnolino malato” fanno più sorridere che altro, l’allarme di un possibile scontro nucleare è tutt’altro che “simpatico”. Nel Consiglio di Sicurezza Onu di queste ultime ore la Corea del Nord «verrebbe totalmente distrutta in caso di guerra», ha detto l’ambasciatore Usa all’Onu, Nikki Haley, ma prima di ricorrere a soluzioni drastiche, «Il presidente Trump ha chiamato il presidente cinese Xi questa mattina e gli ha detto che siamo arrivati al punto in cui la Cina deve tagliare il greggio alla Corea del Nord». E ivi torniamo alla Cina: il vero crocevia delle complesse e segreti rapporti internazionali è sempre più Pechino che, secondo i rumors sudcoreani, sarebbe anche in procinto di invadere l’ex alleato per porre fine al grosso problema economico e politico che la Cina in primis subisce con gli occhi del mondo puntati contro. «Nella tarda serata di ieri, ora locale, Xi aveva ribadito che la denuclearizzazione della penisola coreana rimane l’obiettivo incrollabile della Cina», riportano i diplomatici mondiali dal Palazzo di Vetro a New York. Questo significa che dunque Xi sarebbe pronto ad accettare la “proposta” di Trump sul taglio al petrolio e forse anche al blocco navale? La certezza non vi è, anche se qualcosa dovrà avvenire per forza: le condizioni attuali sono davvero, più che mai, vicino all’escalation sul Pacifico.

USA ALL’ONU, “MONDO PIU VICINO ALLA GUERRA”

Gli Stati Uniti durante la riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza dell’Onu hanno ribadito il rischio, fortissimo, di una guerra mondiale a breve dopo il missile nordcoreano: «Se scoppierà la guerra il regime nordcoreano sarà completamente distrutto. Non abbiamo mai cercato e non cerchiamo la guerra con la Corea del Nord. Quest'ultima azione avvicina il mondo alla guerra», spiega la rappresentate Usa Nikki Haley davanti agli altri esponenti mondiali. La richiesta è la medesima di sempre: isolare, isolare, e ancora isolare il regime di Pyongyang, con le massime potenze mondiali invitate da Trump a non commerciare e favorire il regime di Kim Yong-un, «Alcuni Stati continuano a finanziare il programma nucleare nordcoreano», ha accusato ancora la Haley. A confermare però il clima tesissimo è il capo degli Affari Politici dell'Onu, Jeffrey Feltman: «Non c'è niente di più pericoloso per la pace e la sicurezza del mondo in questo momento di ciò che sta accadendo nella penisola coreana, ora bisogna fare di tutto per evitare una ulteriore escalation».

